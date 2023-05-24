《日入而息》小米首季扭虧賺４２億人幣，聯想全年少賺２１％

《今天重點》

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聯想（００９９２）全年少賺２１％，末期息派３０港仙；第四財季少賺７２％，收入減少２４

％；聯想指集團已完成重組，明年ＰＣ市場料溫和增長

小米（０１８１０）首季虧轉盈賺４２億人幣，經調整利潤升１３％；小米首季毛利率創新高，

全球智能手機出貨量為３０４０萬台

國泰（００２９３）解僱３名涉歧視乘客員工，港府促國泰改善服務；空服員涉歧視內地乘客，

國泰ＣＥＯ林紹波再次道歉，承諾全面檢討；國泰空中服務員工會對不實指控感痛心，期望資方

支持員工保護自己；李家超稱國泰事件傷害香港與內地同胞感情，不容再發生

林定國帶領官員參加立法會前廳交流會，就融入國家發展大局交流；林定國稱無登記而取消器官

捐贈是否違法，需了解後再判斷

傳萬達考慮出售中國２０個購物中心，回應稱不予置評；萬達商管安撫７月到期債券持有人，擬

考慮斥資回購

回應中國對美光禁令，美議員要求對長鑫存儲貿易限制

中國外交部堅稱制裁美光基於事實，美方反制無理

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《即日市況》

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恒指全日低收３１５點報１９１１５，信義光能升４％，龍湖跌８％

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《深滬股市》

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滬綜指再挫１﹒２８％創四個月新低，中特估重創

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《美元匯價》

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澳元跌破０﹒６６，關注０﹒６５６０支持

歐元最新報１﹒０７５２╱５４，日圓最新報１３７﹒５２╱５３

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《公司業績》

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聯想（００９９２）第四財季少賺７２％，收入減少２４％；全年少賺２１％，末期息派３０港

仙

小米（０１８１０）首季虧轉盈賺４２億人幣，經調整利潤升１３％

知乎（０２３９０）首季虧損收窄至１﹒８億元人民幣

同程旅行（００７８０）首季純利升２﹒７倍至３﹒８億元人民幣

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《公司資訊》

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ＺＡ Ｂａｎｋ擬向零售投資者推虛擬資產交易服務

騰訊（００７００）音樂與ＢＴＳ經理人公司簽署音樂發行協議；微信表示視頻號直播推遊戲功

能上線，主播引導下載可獲佣金獎勵

渣打（０２８８８）完成策略性收購成立渣打信託（香港）；溫拓思稱世界經濟正處合理停滯，

銀行系統將憑充裕流動性解困

港鐵（０００６６）本地客流量回復疫情前九成，未來將投放１０００億元擴展鐵路網絡；緻藍

天業主於股東會上抗議，港鐵表示已積極協助旗下屋苑跟進執修

滙豐推出Ｂ２Ｂ銷售點融資方案，為企業客戶提供先買後付服務

國泰（００２９３）解僱３名涉歧視乘客員工，港府促國泰改善服務；空服員涉歧視內地乘客，

國泰ＣＥＯ林紹波再次道歉，承諾全面檢討；國泰空中服務員工會對不實指控感痛心，期望資方

支持員工保護自己

筆克遠東（００７５２）及杭州會展集團簽署戰略合作備忘錄

聯想（００９９２）集團已完成重組，明年ＰＣ市場料溫和增長

香港信貸（０１２７３）授出１２００萬元貸款

嘉里物流（００６３６）引入分貨機械人ＫＯＯＬＢｅｅ

新石文化（０１７４０）主席兼執董劉乃岳委任歐陽銘賢為替任董事

香港寬頻（０１３１０）為員工及其家屬提供萬寧藥劑師免費諮詢及領藥服務

小米（０１８１０）全球智能手機出貨量為３０４０萬台

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《國企紅籌》

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中信國際電訊（０１８８３）ＣＰＣ成Ｖｅｒｓａ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ託管合作夥伴

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《神州民企》

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中國金屬利用（０１６３６）接獲復牌指引，繼續停牌

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《中國要聞》

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深圳次季開工項目總投資三千五億，包括中大深圳醫學院

北京大興機場４月進出境旅客破１０萬，開航以來新高

內地目標２０２５年底前基本實現垃圾分類全覆蓋

上交所表示ＩＰＯ撤否率居前的保薦人或被現場督導

北京汽水機可口可樂斷貨，友寶表示原料問題致供應不穩

被判抄襲網易三國遊戲賠５０００萬，阿里不服將上訴

上海綠地外服公司揭牌成立，專注輕資產模式

亞馬遜中國表示停止應用商店服務不影響在中國業務運營

鄭州設百億元宇宙產業發展基金，冀三年壯大產業規模

一手樓限價惹投機炒作，上海高端樓盤受累暫停出讓

財政部表示４月全國銷售彩票增６２％體育彩票增８２％

工信部表示加快提升動力電池回收力度及出台管理辦法

大宗商品弱勢恐難改，機構提示「別投機囤貨」

又一家支付機構主動申請注銷牌照，年內１０家離場

人行２０億逆回購利率持平，零投放零回籠

習近平稱加強審計領域戰略謀劃與頂層設計

秦剛稱同荷蘭加強經貿投資合作，共同反對脫勾斷鏈

商務部表示美國應慎重處理與台經貿關係

浙江義烏聖誕產品採購季提前，有廠家訂單已排到９月

中俄商務論壇在滬舉行，兩國推動貿易額達兩千億美元

逾４０城首套房貸利率破４進３，分析料短期或再下調

傳昆明財政乾塘城投平台欠薪多月，國資委稱不實

傳萬達考慮出售中國２０個購物中心，回應稱不予置評；萬達商管安撫７月到期債券持有人，擬

考慮斥資回購

官媒表示今年已有逾１０家Ａ股房企陷退市危機

華中、西南保交樓不及預期，券商憂本月地產竣工轉弱

西安發文鼓勵企業３年內北交所上巿，最高獎千萬

華為雲在拉丁美洲地區發布多項雲服務產品

魯西化工雙氧水廠爆炸釀十死，國務院安委會掛牌督辦

立訊精密表示今年到明年消費電子市場偏弱，下半年回暖

ＴＣＬ中環擬合資在沙特阿拉伯投資建光伏晶片工廠

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒１８％，報１６１５９﹒３２點

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《國際要聞》

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俄媒表示中國特使李輝將於周五訪問俄羅斯

新冠病毒仍未消失，每四分鐘有一人因病毒死亡

俄總理見習近平：堅決抵制西方利用制裁強加其意志

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《外圍經濟》

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ＬＶＭＨ股價暴跌，世界首富身家縮水１１０億美元

Ｎｅｔｆｌｉｘ開始向共享帳戶的美國客戶收費

全球暖化加劇，美佛羅里達州因風暴愈趨頻繁保險費增

新西蘭儲備銀行宣布加息２５基點至５﹒５厘，符預期

日本收緊技術晶片出口，日經指數應聲結束８日連漲

聯儲局基於Ｔｗｉｔｔｅｒ推文創建衡量情緒新指標

英國４月ＣＰＩ再次超出預期，按年升８﹒７％

蘋果與博通簽署５Ｇ射頻組件供應協議

鋰生產國阿根廷表示接近與美國達成交易

韓國央行料周四維持利率不變，以免疲弱經濟雪上加霜

高盛投資１００億日圓於日本的士應用程式Ｇｏ

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《大國博弈》

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ＴｉｋＴｏｋ允許甲骨文審查源代碼，以緩美國安憂慮

北約有意在日設聯絡處，中國稱亞太不歡迎集團對抗

回應中國對美光禁令，美議員要求對長鑫存儲貿易限制

中國外交部堅稱制裁美光基於事實，美方反制無理

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《其他消息》

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中原按揭指按保現金回贈僅以六成按揭上限計，惟再升回贈空間不大

京東雲開啟核心產品「全網比價」，承諾比「特定電廠商」價低

入境處表示申報刑事紀錄要求６月１９日起擴大至單程證及外傭簽證等

夏寶龍澳門考察次日，到訪政府總部及立法會

字節跳動張一鳴在香港成立個人投資基金，據報將投資科技相關行業

平機會表示服務提供者若要求顧客須用某種語言，可能構成間接歧視

據報申報刑事紀錄要求擴大至單程證外傭及學生等入境簽證

李家超稱國泰事件傷害香港與內地同胞感情，不容再發生

林定國帶領官員參加立法會前廳交流會，就融入國家發展大局交流；林定國稱無登記而取消器官

捐贈是否違法，需了解後再判斷

港元定存４厘比拼，３個月息王達４﹒２厘

楊潤雄稱康文署正審視圖書館館藏，若內容無問題會重新上架；冀港人盡責歡迎旅客，相信國泰

會恰當處理事件；機管局至今已送出２０萬張機票，７６萬旅客獲派優惠券

氫燃料電池雙層巴士年內試驗，港府將參考大灣區內新能源科研技術

田北辰建議２元乘車優惠每５年加５毫，針對長車短搭改定價機制

消息指政府擬建造業及機場分別輸入過萬名外勞

賀一誠稱澳門政府會積極落實夏寶龍提出六大要求

香港器官捐贈行動組召集人表示登記系統有不足，需增數據助推廣；港大肝臟移植主管表示香港

與內地器官捐贈名冊不會互通

丘應樺稱近月出口情況改善，只有３％外資在疫下遷離

深股通全日流出近２２億元，外資連續兩日淨流出；滬股通全日流出３﹒５億元，外資淨流出近

４５億元

富達調查表示９３％中國企業計劃三年內發表ＥＳＧ報告

李夏茵稱新冠疫情已達高峰，料個案逐步減少

九巴表示不時派員監察２元乘車優惠使用情況

薪酬趨勢調查委員會確認今年薪酬趨勢調查結果

中原經紀人指數ＣＳＩ（住宅售價）連續兩周處５０點之下

傳中金將削資深銀行家花紅逾四成，以響應共同富裕政策

英國ＣＭＡ指控滙豐及花旗等５家銀行涉違反競爭法

證監會取得針對薈萃前董事的取消資格令，涉收購活動失當行為

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