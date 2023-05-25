  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/05/2023 07:50

《國金頭條》債限談判未有突破，美股向下道指收挫逾２５０點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國提高債務上限的談判未有突破，投資者對政府出現債務違
約的憂慮升溫，不利股市。
　　紐約股市周三（２４日）繼續下跌。道指收跌２５５點或０﹒７７％，報３２７９９；納指
跌７６點或０﹒６１％，收報１２４８４；標普５００收報４１１５，跌３０點或０﹒７３％。
　　市場關注美國利率前景。聯儲局公布本月初會議記錄，顯示官員普遍同意未來是否需要進一
步加息變得不大確定。聯儲局理事沃勒在一個場合指出，下月會議有可能暫停加息，但不反映加
息周期完結。
　
＊資金避險美匯指數創兩月高＊
　
　　受美國強勁的經濟提振，美匯指數周三（２４日）再登兩個月新高，有分析認為，圍繞著債
務上限談判的不安情緒，也促使投資者轉投美元，以尋求避險。紐約尾盤，美匯指數上漲
０﹒３８％，至　１０３﹒８９，創３月２０日以來最高。
　　英鎊兌美元跌至５周低位，現報１﹒２３６８；歐元兌美元報１﹒０７５５；美元兌日圓報
１３９﹒３３。
　
＊期油上升，期金收跌＊
　
　　原油期貨價格上升。美國能源署公布，上周原油庫存減少１２５０萬桶，市場原預期增加
８０萬桶；汽油及蒸餾油庫存亦減少。紐約７月期油收報每桶７４﹒３４美元，升１﹒４３美元
或１﹒９６％；布蘭特７月期油收報每桶７８﹒３６美元，升１﹒５２美元或１﹒９８％。
　　受美元上升拖累，外圍金價下跌。紐約６月期金收報每盎司１９６４﹒６美元，跌９﹒９美
元或０﹒５％。（ｋｙ）

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話24/05/2023
【小米業績】小米首季虧轉盈賺42億人幣　經調整利潤升13%
人氣文章中國故事24/05/2023
《神州經脈》滬綜指四個月低　人幣即期止跌　美國芯片禁令擬再擴
人氣文章財經熱話24/05/2023
澳門疫情再起濠賭股全線急挫　大行仍唱好可趁機買入？
人氣文章生財有道24/05/2023
【高息定存】港元定存4厘比拼　3個月息王達4.2厘！
人氣文章香港要聞24/05/2023
李夏茵:新冠疫情已達高峰，料個案逐步減少
人氣文章香港要聞24/05/2023
消息:政府擬建造業及機場分別輸入過萬名外勞
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金