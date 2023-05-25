《國金頭條》債限談判未有突破，美股向下道指收挫逾２５０點

《經濟通通訊社２５日專訊》美國提高債務上限的談判未有突破，投資者對政府出現債務違

約的憂慮升溫，不利股市。

紐約股市周三（２４日）繼續下跌。道指收跌２５５點或０﹒７７％，報３２７９９；納指

跌７６點或０﹒６１％，收報１２４８４；標普５００收報４１１５，跌３０點或０﹒７３％。

市場關注美國利率前景。聯儲局公布本月初會議記錄，顯示官員普遍同意未來是否需要進一

步加息變得不大確定。聯儲局理事沃勒在一個場合指出，下月會議有可能暫停加息，但不反映加

息周期完結。



＊資金避險美匯指數創兩月高＊



受美國強勁的經濟提振，美匯指數周三（２４日）再登兩個月新高，有分析認為，圍繞著債

務上限談判的不安情緒，也促使投資者轉投美元，以尋求避險。紐約尾盤，美匯指數上漲

０﹒３８％，至 １０３﹒８９，創３月２０日以來最高。

英鎊兌美元跌至５周低位，現報１﹒２３６８；歐元兌美元報１﹒０７５５；美元兌日圓報

１３９﹒３３。



＊期油上升，期金收跌＊



原油期貨價格上升。美國能源署公布，上周原油庫存減少１２５０萬桶，市場原預期增加

８０萬桶；汽油及蒸餾油庫存亦減少。紐約７月期油收報每桶７４﹒３４美元，升１﹒４３美元

或１﹒９６％；布蘭特７月期油收報每桶７８﹒３６美元，升１﹒５２美元或１﹒９８％。

受美元上升拖累，外圍金價下跌。紐約６月期金收報每盎司１９６４﹒６美元，跌９﹒９美

元或０﹒５％。（ｋｙ）

