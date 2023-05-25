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25/05/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》本周末前中長線伺機偷步增持現貨

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。若美國政府與國會均保持理性，債務上限應可於本周末結束
前獲調高。即使不夠理想，問題亦可於下周末結束前獲解決；否則，他們便是完全不理性。這是
當前股市面對的最大利淡因素，被消除後，港股的下跌動力應會減弱。因此，筆者建議中線投資
者與長線投資者偷步於本周末前，分別動用６﹒２５％和７﹒５％伺機增持現貨。
　　大家可考慮於指數期貨小時圖形勢有跡象正式轉好時，便採取行動。加注持貨的做法屬於投
資行動中的投機行動，不一定會成功。因此，若見市場轉角位未能出現，我們便須伺機將加注部
分沽出計數，客觀而言，不少指數成分股的股價已跌至被嚴重低估的水平；只要有新利好消息配
合，港股掉頭回升，實在不足為奇。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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