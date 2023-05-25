《金碩良言－黃俊碩》從人力資源及結構看香港未來

《金碩良言》政府統計處在上月公布今年第一季的失業率，由去年１２月的３﹒３％，進一

步下跌０﹒２個百分點至３﹒１％；就業不足率也下跌０﹒１個百分點至１﹒２％。按照一般的

經濟學概念推算目前香港經已屬於全民就業。



相對於不少國家及地區的政府仍然要為如何壓低失業率以感到惆悵，香港目前非但全民就業

，更呈現人力資源嚴重短缺的情況，對於不少人而言，香港現時是屬於一種「幸福的煩惱」。然

而，我們只要細心一想，香港人力資源嚴重短缺，各行各業均出現「有工無人做」的苦況，絕非

一種「幸福的煩惱」，而是對香港經濟長遠健康發展的「重大隱患」。



現時香港勞動力不足橫跨各行各業，貫穿各個階層，上至各專業服務業的專業人才及企業管

理層，下至交通運輸、零售、餐飲的前綫工作人員等，均出現大量的職位空缺尚待填補，經已是

人所共知。



勞動力的嚴重不足，非但導致僱主無法招聘足夠的員工開展新業務，甚至連維持基本業務運

作所需的人手，亦都有所欠奉，無疑將會降低服務質素，削弱行業競爭力，而旅遊業就是一個活

生生的案例。



隨著香港今年與內地通關，香港社會正式復常，再加上，特區政府推出「ＨＥＬＬＯ

ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ」一連串對外宣傳工作，本應是香港旅遊業大展拳腳的好時機。但由於人手

不足，不少酒店及旅館未能聘請足夠的人手「執房」，延遲了交房時間，變相使房間供應量減少

；食肆想經營時間長一點，以彌補疫情期間曾出現的虧蝕狀況，奈何聘請不到足夠員工，他們也

無奈只好早早收工。而這些例子現時的可算是比比皆是，現在彌敦道店舖、山林道食肆、海港城

名店等也會在九點左右開始關門，令香港旅遊業接待旅客的能力大打節扣。



因此，在本周三立法會大會，有議員提出如何推動香港旅遊業發展的口頭質詢時，筆者亦向

文化體育及旅遊局局長楊潤雄反映，現時香港的各行各業人手嚴重不足，削弱香港旅遊業的接待

能力，希望特區政府正視有關問題。



當然，特區政府對香港勞動力不足的問題並非完全視若無睹，其中在去年行政長官李家超在

上任後的首份《施政報告》就提出「搶企業、搶人才」的目標，推出「高端人才通行證」計劃。

而特區政府在本月中宣布優化「人才清單」，把原有「人才清單」中所涵蓋的行業，由原本的

１３個行業增至５１個行業，使利業界引入外地的專才來港。



與此同時，特區政府繼早前宣布從境外輸入三千名安老及殘疾院舍護理員之外，有消息指，

當局亦計劃在下月公布從境外輸入五百名專綫小巴司機，並為建造業及機場輸入數千名外勞。



對於政府當局擴大「人才清單」所涵蓋的行業，與及，為安老服務業、建造業及運輸業輸入

外勞，從而增加吸引境外人才及勞動力，筆者對此表示支持。然而，相對於現時香港各行各業所

面臨人才嚴重短缺的苦況，現階段政府當局推出的吸引境外專才及輸入外勞的政策，無疑未夠無

全面。其中，筆者所屬的會計界長期以來都飽受人手不足的困擾，而筆者更在不同場合都慨嘆業

界人手短缺到「連有呼吸都請」，但今次在優化「人才清單」時，並沒有把會計業包括在「人才

清單」之內，實在令筆者遺憾。



香港的出生率偏低、人口老化問題日趨嚴重，香港勞動力不足的問題只會不斷惡化。若果特

區政府不再採取果斷及有效的措施加以遏止，屆時不但令香港各行各業的競爭力下降，甚至令整

個香港社會的經濟活動規模收縮，政府的稅收及其他收入亦會減少，成為香港社會繁榮穩定的最

巨大隱患，至此，筆者都不敢想像。



正因如此，筆者衷心期望政府當局能夠正視問題，制定更積極進取的吸引境外人才及輸入外

勞政策，同時亦要設法提升香港的生育率，與及，做好年長人士及婦女投身勞動市場的配套安排

，全方位增加香港的勞動力供應，為香港長遠的經濟發展提供源源不絕的動力，不要等待香港出

現不可逆轉的困境時，才推出政策進行補救，只怕為時已晚。

《立法會會計界議員 黃俊碩》



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