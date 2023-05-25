《缸邊隨筆－石鏡泉》明搶你，激氣呀？

《缸邊隨筆》美債危機，市場普遍認為將釀成災難，但不少港人卻以為「災在天邊，唔關我

事」。其實債務危機容易導致銀行倒閉，引發連串骨牌效應，而美國政府不思補救，不管國家信

用和信譽，反而像無賴狗急跳牆，發窮惡明搶銀行存戶的錢。若你不幸是存戶之一，會有甚麼想

法？



美國矽谷銀行（ＳＶＢ）是個好例子。有人會問，ＳＶＢ宣布破產兩天內，美國政府不是說

「存戶的利益一定獲得保證」，存在ＳＶＢ的錢都能提取嗎？美國政府搶存戶的錢又從何說起？



＊ＳＶＢ破產 搶錢序幕＊



當日專營初創企業貸款的ＳＶＢ破產後，由聯邦存款保險公司（Ｆｅｄｅｒａｌ

Ｄｅｐｏｓｉｔ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，ＦＤＩＣ）接管，那是自

２００８年金融危機以來，美國最大宗銀行倒閉事件。當時不少人還以為ＳＶＢ是小型銀行，不

會造成類似０８年金融海嘯的災難。先不說小型銀行倒閉會對民眾、民生、生活造成嚴重影響，

也有引爆連鎖效應的可能。事實上，ＳＶＢ是全美排名前３０的大型銀行，在美國並非一家小銀

行。



美政府當局聲明指出，由於流動性不足及資不抵債，導致ＳＶＢ破產。其後，美國第一公民

銀行（Ｆｉｒｓｔ Ｃｉｔｉｚｅｎｓ）便宣布以１６４億元（美元．下同）收購ＳＶＢ，而

ＳＶＢ的資產卻高達１１００億元，它是否因資不抵債才清盤，不言而喻。此外，美政府說「存

款包賠」也並非由已破產的ＳＶＢ賠，而是由存款保險公司來賠。



為保障受保的存戶，ＦＤＩＣ將ＳＶＢ所有受保存款，轉移到新設立的一家銀行，而ＳＶＢ

旗下１７間分行在短期內重開，所有受保存戶可全數提取獲得受保的存款。至此，ＳＶＢ破產的

危機還以為已圓滿告一段落，豈料美政府搶存戶錢的惡行，在兩個月後才顯露出來。



＊海外存款不受保障＊



早已於３月完成收購ＳＶＢ計劃的美國第一公民銀行近日突然宣布，收購不包括ＳＶＢ開曼

群島分行的資產及負債，怎不令人譁然？一般理解，一家銀行在海外開設的分行，也計入銀行的

資產和負債。如果一家美國的銀行清盤，位於海外的分行資產都不獲「保護」，那銀行的海外分

支機構還有甚麼信譽？



不過，事實擺在眼前，第一公民銀行不會承擔保障ＳＶＢ開曼分行客戶存款的責任，反而由

ＦＤＩＣ取而代之，親自接管開曼分行。ＦＤＩＣ引述《美國聯邦存款保險法》的規定，僅在美

國國內的存款才會受保障，海外資金沒存款保障。



ＦＤＩＣ還辯稱，沒有對ＳＶＢ開曼分行帳面上的資金，包括存款以任何形式沒收，只是按

照法律規定，存戶不會獲得賠償而已，這實與惡霸賴帳的嘴臉無異。因為銀行分行的責任本就應

由母公司承擔，銀行一旦清盤，分行的帳面資金、資產應全被納入收購計劃中，以確保分行存戶

的權益。



今時ＦＤＩＣ選擇性地把ＳＶＢ資產賣給第一公民銀行，這與傳統做法已明顯有分別，又不

把開曼分行獨立處理，清盤並賠償給分行的存戶，反而提走全部存款，將存戶的錢全部「清零」

，形同掠奪。



＊ＦＲＢ瑞信 劇本相似＊



及至上月底，第一信託銀行（Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ，美：ＦＲＢ）「

接力」破產，由摩根大通收購ＦＲＢ大部分資產負債，破產配收購的「劇本」便幾乎與ＳＶＢ完

全一樣。摩通的條件是：第一年支付１０６億元，５年後支付５００億元及利息，以共６０６億

元便可收購ＦＲＢ價值２﹒０７５億元的資產。不過，摩通也只承諾支付全部存款，以及長期房

貸，而沒有收購的「小部分」資產負債，包括ＦＲＢ的公司債及優先股，這些就全賴帳。



與ＳＶＢ及ＦＲＢ「劇情」發展有異曲同工之妙的還有瑞信。瑞信是瑞士第二大銀行，它出

現危機，瑞士便安排第一大銀行瑞銀收購瑞信。瑞銀原應要優先承擔瑞信的欠債，才處理股權，

而瑞信債券持有人都是以香港、內地及中東的投資者為主，但瑞士政府和法院都裁決，瑞銀可免

償還債務，而直接成功併購，即是：瑞銀賴帳已獲瑞士認可。



開曼群島一直是擬在美上市的中國企業首選註冊地，ＳＶＢ在當地設分行自然旨在吸引包括

中資在內的亞洲資本。香港小投資者當然不會，也無錢存ＳＶＢ開曼分行，亦很大機會不會買瑞

信債，但只要你一天未成為全球首富，像ＬＶＭＨ集團的ＣＥＯ阿爾諾（Ｂｅｒｎａｒｄ

Ａｒｎａｕｌｔ）般，有財富可供你一天便蒸發１１０億美元的豪氣，便應以此為鑑：莫以為存

錢入美國或瑞士的銀行便會安寢無憂，因為原來他們可選擇性地「保障」你存款的權益。



放眼全球，資金安全地難覓，還是存款在香港的銀行較有保障，起碼有最高５０萬元（港元

．下同）的補償。如有５００萬元，覺得不放心，為分散風險，不妨分開５間銀行，各存５０萬

元。至於其餘２５０萬元，如想投資就買較穩陣的高息公用股好了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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