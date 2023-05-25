恒指半日跌３９５點報１８７２０，東方海外瀉７％，李寧跌逾４％

《經濟通通訊社２５日專訊》美國提高債務上限的談判未有突破，投資者對政府出現債務違

約的憂慮升溫，不利股市。紐約股市周三（２４日）繼續下跌，道指收跌２５５點；納指收跌

７６點；標普５００收跌３０點。

市場關注美國利率前景。聯儲局公布本月初會議記錄，顯示官員普遍同意未來是否需要進一

步加息變得不大確定。聯儲局理事沃勒在一個場合指出，下月會議有可能暫停加息，但不反映加

息周期完結。

港股下跌，恒生指數半日收報１８７２０，跌３９５點或２﹒０７％，主板成交

５５０﹒４２億元。恒生中國企業指數報６３３０，跌１４７點或２﹒２７％。恒生科技指數報

３６８２，跌９３點或２﹒４７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３２１﹒６元，跌１０﹒８元或３﹒２５％，成交４０﹒１１億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報７８﹒３５元，跌２﹒７元或３﹒３３％，成交２９﹒３５億元；美團

收報１２５﹒１元，跌５﹒３元或４﹒０６％，成交２１﹒０７億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

。

東方海外（００３１６）跌７﹒０４％，報１０１﹒７元，該股成交約１２６萬股，涉資

１﹒２８億元，盤中高見１０８元，最低見１００﹒３元；李寧（０２３３１）跌４﹒５４％，

報４５﹒２５元；京東集團（０９６１８）跌４﹒２１％，報１２９﹒６元；碧桂園

（０２００７）跌３﹒９７％，報１﹒４５元。（ｋｙ）

