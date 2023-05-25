《盤後部署》恒指佛誕假日前挫３６９點，比亞迪失守百天線宜離場

《經濟通通訊社２５日專訊》恒指連續三日下跌，今日低開１８５點，報１８９３０。小米

（０１８１０）公布首季經調整利潤按年增長１３％，股價開市初段升逾４％。此外，招行

（０３９６８）低開２﹒２７％，報３６﹒５５元；翰森製藥（０３６９２）低開２﹒２７％，

報１２﹒９２元；李寧（０２３３１）低開２﹒２２％，報４６﹒３５元。

恒指初段一度跌逾３００點。阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、美團

（０３６９０）及京東（０９６１８）全軍盡墨，體品股李寧曾挫逾６％，拖累恒指半日跌

３９５點，報１８７２０。午後除了科技股、內房股外，汽車股同樣不堪一擊，恒指最多跌逾

４９０點至１８６２０，在佛誕假日前低收，收市更失守３月２０日低位１８８２９。

恒指全日收報１８７４６，跌３６９點或跌１﹒９３％，主板成交１１５５﹒４７億元。國

企指數報６３３３，跌１４４點或跌２﹒２３％。恒生科技指數報３６９１，跌８４點或跌

２﹒２５％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２０１，跌３點或跌０﹒１１％，成交３４７７﹒０９億

元人民幣；深證成份指數報１０８９６，跌２３點或跌０﹒２２％，成交２０９２﹒６６億元人

民幣。



＊東方海外挫近７％墊底藍籌＊



科技股方面。小米最終只升０﹒９６％，報１０﹒５元；阿里跌２﹒９６％，報７８﹒６５

元；騰訊跌３﹒０１％，報３２２﹒４元；美團跌３﹒３７％，報１２６元。京東跌３﹒８４％

，報１３０﹒１元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌３﹒４７％，報１３３﹒７元；百度

（０９８８８）跌２﹒１８％，報１１６﹒５元。

內房股維持弱勢。龍湖（００９６０）跌２﹒６％，報１５﹒７２元；潤地（０１１０９）

跌２﹒５７％，報３０﹒３５元；碧桂園（０２００７）跌１﹒３２％，報１﹒４９元；雅居樂

（０３３８３）跌２﹒４６％，報１﹒１９元。

藍籌股方面，東方海外（００３１６）跌６﹒７６％，報１０２元；新奧能源

（０２６８８）跌４﹒３４％，報９９﹒３元；李寧跌４﹒３２％，報４５﹒３５元；中升控股

（００８８１）跌４﹒０８％，報２９﹒４元。



＊長汽舉報比亞迪排放不達標＊



汽車股接連出現壞消息，為今日跌市重災區。長城汽車（０２３３３）舉報比亞迪

（０１２１１）車型排放不達標，比亞迪迅速回應，稱堅決反對任何形式的不正當競爭行為，產

品及相關檢測符合國家標準。兩間車企股價雙雙下跌，比亞迪跌５﹒４％，報２３４﹒６元；長

汽跌７﹒３１％，報８﹒３７元。

特別留意比亞迪，股價自３月１４日開始反覆上升，於前日（５月２３日）升至２５４﹒６

元後略為回軟，問題都不大。然而，今日出現大陰燭，一舉插穿１０及２０天線，並錄得

１﹒９３億元資金淨流出，看來長城汽車針對比亞迪的指控，觸動了投資者不安情緒。始終今次

指控涉及國家標準及汽車安全問題，相信長汽及比亞迪的紛爭難以短時間內平息。部署上，若然

股價連續兩日失守１００天線，持貨者應該盡快離場。



＊小鵬首季淨虧損擴大＊



另外，小鵬汽車（０９８６８）首季度淨虧損擴大至２３﹒４億元人民幣，股價最終跌

９﹒２６％，報３１﹒３５元。在日線圖上，小鵬去年１２月至今持續橫行，股價近三個交易日

均受挫，今日裂口低開兼現陰燭，逐步迫近３０﹒４５元的橫行區底部。雖然目前９日ＲＳＩ跌

至２２，惟１０天線繼續下行，無貨者宜候至２５元水平才考慮吸納。

其他車股亦受累，吉利汽車（００１７５）跌３﹒２３％，報９﹒２８元；理想汽車

（０２０１５）跌１﹒１５％，報１１１﹒３元；蔚來（０９８６６）跌９﹒３４％，報

６１﹒１５元。（ｅｒ）

