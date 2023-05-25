【外圍經濟】韓國央行宣布維持政策利率在３﹒５厘，符合預期

《經濟通通訊社２５日專訊》韓國央行議息宣布維持政策利率在３﹒５厘，１７名接受彭博

訪問的經濟師皆預期韓國央行會維持利率不變。

韓國央行同時調低今年經濟增長預測，全年增長率由之前估計的１﹒６％下調至１﹒４％，

與絕大多數分析師預期相符。然而，今年整體通脹率預測仍然維持在３﹒５％，但核心通脹率預

測則由之前的３％，向上修訂至３﹒３％。（ｐｃ）

