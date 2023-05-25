【外圍經濟】德國首季經濟下修至按季收縮０﹒３％，陷技術性衰退

《經濟通通訊社２５日專訊》德國聯邦統計局公布，首季ＧＤＰ按季向下修訂至收縮
０﹒３％，去年第四季則按季收縮０﹒５％，反映這個歐洲最大經濟體陷入技術性經濟衰退。
德國聯邦統計局指出，德國家庭減少在食品及飲料、衣服鞋履及家具的開支。此外，補助減
少亦令電動車的購買量下降，加上政府縮減了開支，導致經濟收縮。建築業的投資則因非季節性
的和暖天氣而有所增加。（ｐｃ）
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