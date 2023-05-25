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25/05/2023 17:48

《台股攻略－黃振宇》美科企財測勝預期，電子股帶動台股反彈

　　《台股攻略》美國債務上限談判再度陷入僵局，市場憂慮情緒再度升溫，幸美國科企輝達
（ＮＶＩＤＩＡ）預計第二季業績超市場預期，今日（２５日）由台積電帶動下，台股逆勢造好
，電腦周邊及電子零件相關股同步上揚，加權最指數最終升１３３點，收１６２９２點，成交金
額擴大至３３２５﹒０２億元（新台幣．下同），創近半年來最大成交金額，三大法人合共淨買
入２６８﹒５１億元。
　　電子權值股方面，台積電大升３﹒４％，收５４３元；欣興收１８０﹒５元，升７﹒８％；
廣達收１１３﹒５元，升７﹒６％；茂矽及南亞科均升超過３％，辛耘升７﹒５％，創意及穎崴
漲停。電腦周邊股的隴華及緯創漲停，技嘉升９﹒１％，業達、晟銘電、奇鋐、麗臺及勤誠均升
５％至８％。電子零件股的建準及金像電同步漲停，台光電、欣興及圓裕均升超過７％。觀光股
普遍高位回吐，寒舍及六福跌超過８％，雲品、遠雄來及華園跌５％至７％。鳳凰早段挫超過
４％後，獲資金追捧倒升至高位９５﹒３元漲停，創下歷史新高；新天地亦升３﹒４％，航空雙
雄的長榮航升１﹒８％，華航升０﹒５％。　　　
　　近來受到美國債務上限談判問題影響下，環球股市持續震盪，但輝達（Ｎｖｉｄｉａ）公布
第二季收入預測中值達１１０億美元，遠超市場預期７２億美元，刺激台股電子股走強，帶動台
股反彈。投資方面，可留意前景較好的電子股外，亦可關注由明日起至下周一舉辦的台北國際觀
光博覽會（Ｔａｉｐｅｉ　Ｔｏｕｒｉｓｍ　Ｅｘｐｏｓｉｔｉｏｎ），有望增加旅遊消費需求
，推動觀光股迎來漲勢。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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