《窩輪豪情－梁業豪》美股與港股的下跌動力均見增強

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊

業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為快手

（０１０２４）、信義光能（００９６８）與閱明投資（００７６８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜

首選港交所（００３８８）、保誠（０２３７８）與東方海外國際（００３１６）。

近日指數期權引伸波幅維持一定程度上偏高，顯示期權莊家預期港股的波動程度會加劇。另

一方面，美指波幅指數近日不時於美股顯著下跌時急升，反映出美股的下跌動力在增強中。對港

股而言，這可屬利淡，亦可屬利好。美股走勢轉淡，港股投資者的確會有所顧忌。但若港股拒絕

跟隨美股下挫，即代表資金有可能在流入港股。當然，現時圖表形勢實在完全不配合這個假設，

大家宜先看清楚圖表形勢變化，再作判斷。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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