【虛幣世界】美官員對加息存在分歧，比特幣跌穿２６５００美元

《經濟通通訊社２５日專訊》加密貨幣市場持續低迷，投資者對英國通脹感到恐慌，以及美

國財政部長耶倫對債務上限僵局的最新警告，另外早前聯邦公開市場委員會 （ＦＯＭＣ） 會

議紀要顯示，美國央行官員在繼續加息問題上存在分歧，令整體投資市場都看法保守。

金融科技平台ＹｏｕＨｏｄｌｅｒ的市場主管Ｒｕｓｌａｎ Ｌｉｅｎｋｈａ表示，金融市

場緊張局勢加劇對股票和數字資產造成了衝擊，由於對美國可能違約的擔憂加劇，美國股指面臨

拋售壓力，當局距離達成協議僅剩大約１０天，但目前尚未看到這些談判取得任何進展。所有這

些不確定性迫使金融機構重組資產並為可能的違約做準備，這給金融市場的參與者帶來了額外的

壓力。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２６２４０﹒９９元，跌０﹒３３％（２４小時比較．下

同）；以太幣現報１７９３﹒８３元，跌０﹒３３％；艾達幣報０﹒３６１２元，跌０﹒７４％

；瑞波幣報０﹒４４９８元，跌０﹒７１％。（ｕｌ）



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