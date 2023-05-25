  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/05/2023 08:55

【虛幣世界】美官員對加息存在分歧，比特幣跌穿２６５００美元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》加密貨幣市場持續低迷，投資者對英國通脹感到恐慌，以及美
國財政部長耶倫對債務上限僵局的最新警告，另外早前聯邦公開市場委員會　（ＦＯＭＣ）　會
議紀要顯示，美國央行官員在繼續加息問題上存在分歧，令整體投資市場都看法保守。
　　金融科技平台ＹｏｕＨｏｄｌｅｒ的市場主管Ｒｕｓｌａｎ　Ｌｉｅｎｋｈａ表示，金融市
場緊張局勢加劇對股票和數字資產造成了衝擊，由於對美國可能違約的擔憂加劇，美國股指面臨
拋售壓力，當局距離達成協議僅剩大約１０天，但目前尚未看到這些談判取得任何進展。所有這
些不確定性迫使金融機構重組資產並為可能的違約做準備，這給金融市場的參與者帶來了額外的
壓力。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２６２４０﹒９９元，跌０﹒３３％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１７９３﹒８３元，跌０﹒３３％；艾達幣報０﹒３６１２元，跌０﹒７４％
；瑞波幣報０﹒４４９８元，跌０﹒７１％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話25/05/2023
【虛幣世界】美官員對加息存在分歧，比特幣跌穿26500美元
人氣文章財經熱話24/05/2023
【小米業績】小米首季虧轉盈賺42億人幣　經調整利潤升13%
人氣文章中國故事24/05/2023
《神州經脈》滬綜指四個月低　人幣即期止跌　美國芯片禁令擬再擴
人氣文章財經熱話24/05/2023
澳門疫情再起濠賭股全線急挫　大行仍唱好可趁機買入？
人氣文章生財有道24/05/2023
【高息定存】港元定存4厘比拼　3個月息王達4.2厘！
人氣文章香港要聞24/05/2023
李夏茵:新冠疫情已達高峰，料個案逐步減少
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金