《中概異動》小鵬汽車低開逾４％，首季淨虧損擴大兼差過預期

《經濟通通訊社２５日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價跌４﹒４９％，報３３元，以現

價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒９６％。該股成交約１３萬股，涉資４３１萬元。

小鵬汽車公布，截至２０２３年３月３１日，首季度淨虧損為２３﹒４億人民幣，去年同期

為虧損１７億人民幣，每股普通股淨虧損１﹒３６人民幣。按非公認會計原則計，經調整虧損為

２２﹒１２億人民幣，去年同期虧損為１５﹒３億人民幣。兩者均差過市場預期。

期內營收近乎減半，降至４０﹒３億人民幣，亦低於市場預期中值的４２﹒２億人民幣；毛

利率僅為１﹒７％，遠遜於市場預期的６﹒１４％。隔晚美股股價跌５﹒０５％報８﹒６５美元

。

現時，恒生指數報１８９３０，跌１８５點或跌０﹒９７％，主板成交２１﹒８４億元。國

企指數報６４１３，跌６４點或跌１﹒００％。恒生科技指數報３７４７，跌２８點或跌

０﹒７６％。

即月期指新報１８８６５，跌２０６點，低水６５點。即月國指期貨報６３９５，跌６９點

，低水１８點。即月科指期貨新報３７３３，跌３５點，低水２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） ３３﹒００元 跌４﹒４９％

蔚來（０９８６６） ６４﹒３０元 跌４﹒６７％

理想汽車（０２０１５） １１２﹒１０元 跌０﹒４４％

比亞迪（０１２１１） ２４５﹒００元 跌１﹒２１％

零跑汽車（０９８６３） ３５﹒７５元 無升跌

吉利汽車（００１７５） ９﹒４０元 跌１﹒９８％

長汽（０２３３３） ９﹒００元 跌０﹒３３％

廣汽集團（０２２３８） ４﹒６６元 跌０﹒４３％

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（ｈｃ）

