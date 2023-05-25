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25/05/2023 09:23

《中概異動》小鵬汽車低開逾４％，首季淨虧損擴大兼差過預期

　　《經濟通通訊社２５日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價跌４﹒４９％，報３３元，以現
價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒９６％。該股成交約１３萬股，涉資４３１萬元。
　　小鵬汽車公布，截至２０２３年３月３１日，首季度淨虧損為２３﹒４億人民幣，去年同期
為虧損１７億人民幣，每股普通股淨虧損１﹒３６人民幣。按非公認會計原則計，經調整虧損為
２２﹒１２億人民幣，去年同期虧損為１５﹒３億人民幣。兩者均差過市場預期。
　　期內營收近乎減半，降至４０﹒３億人民幣，亦低於市場預期中值的４２﹒２億人民幣；毛
利率僅為１﹒７％，遠遜於市場預期的６﹒１４％。隔晚美股股價跌５﹒０５％報８﹒６５美元

　　現時，恒生指數報１８９３０，跌１８５點或跌０﹒９７％，主板成交２１﹒８４億元。國
企指數報６４１３，跌６４點或跌１﹒００％。恒生科技指數報３７４７，跌２８點或跌
０﹒７６％。
　　即月期指新報１８８６５，跌２０６點，低水６５點。即月國指期貨報６３９５，跌６９點
，低水１８點。即月科指期貨新報３７３３，跌３５點，低水２點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　３３﹒００元　跌４﹒４９％
　　蔚來（０９８６６）　　　　６４﹒３０元　跌４﹒６７％
　　理想汽車（０２０１５）　１１２﹒１０元　跌０﹒４４％
　　比亞迪（０１２１１）　　２４５﹒００元　跌１﹒２１％
　　零跑汽車（０９８６３）　　３５﹒７５元　　　　無升跌
　　吉利汽車（００１７５）　　　９﹒４０元　跌１﹒９８％
　　長汽（０２３３３）　　　　　９﹒００元　跌０﹒３３％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　４﹒６６元　跌０﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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