恒指曾跌逾３００點創年內新低，低見１８８０４

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美債上限談判未有結果，美國股市沽壓加劇，道指跌

２５５點，納指跌７６點或０﹒６１％。港股連日陰跌，今早恒指低開１８５點後續向下尋低，

盤中一度跌超過３００點，低見１８８０４創３月以來新低，暫時勉強守住１８８００。

小鵬汽車（０９８６８）公布首季經調整淨虧損擴大至２２億人幣，差過市場預期，期內毛

利率僅為１﹒７％，遠遜於市場預期的６﹒１４％。股價今早低開逾４％後沽壓未止，現跌

７﹒８１％，報３１﹒８５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１３﹒１％。

其餘新能源車股跟跌；理想汽車（０２０１５）跌０﹒３６％，報１１２﹒２元，以現價計

，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒６９％；蔚來（０９８６６）跌９﹒２７％，報６１﹒２元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅９﹒５３％；比亞迪（０１２１１）跌０﹒８９％，報

２４５﹒８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２﹒５４％。



＊科技股受挫，小米逆市升＊



小米（０１８１０）公布首季經調整淨利潤錄３２﹒３３億人民幣，按年升１３﹒１％，按

季升１﹒２１倍，勝預期。股價上午早段曾升超過４％，盤中升幅收窄，現報１０﹒６８元，升

２﹒６９％，暫時仍為最佳表現藍籌。

其餘重磅科技股捱沽；阿里（０９９８８）跌１﹒９７％，報７９﹒４５元，以現價計，該

股暫連跌３日，累計跌幅４﹒９６％；美團（０３６９０）跌２﹒６１％，報１２７元，以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒３７％；騰訊（００７００）跌１﹒２６％，報３２８﹒２

元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒５３％；京東集團（０９６１８）跌２﹒６６％

，報１３１﹒７元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６％。

現時，恒生指數報１８８５５，跌２６０點或跌１﹒３６％，主板成交２４２﹒２０億元。

國企指數報６３９５，跌８２點或跌１﹒２７％。恒生科技指數報３７３９，跌３６點或跌

０﹒９７％。

即月期指新報１８８２９，跌２４２點，低水２７點。即月國指期貨報６３８７，跌７７點

，低水９點。即月科指期貨新報３７３５，跌３３點，高水９點。

上證綜合指數報３２０１，跌３點或跌０﹒１０％，成交１０１０﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１０９３１，升１１點或升０﹒１０％，成交１７０３﹒３２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） １００﹒９０元 跌７﹒７７％

李寧（０２３３１） ４５﹒２０元 跌４﹒６４％

碧桂園（０２００７） １﹒４８元 跌１﹒９９％

潤啤（００２９１） ４９﹒４５元 跌３﹒２３％

申洲國際（０２３１３） ６１﹒８０元 跌２﹒６８％

招行（０３９６８） ３６﹒３０元 跌２﹒９４％

申洲國際（０２３１３） ６１﹒８０元 跌２﹒６８％

九置（０１９９７） ４０﹒００元 跌３﹒０３％

京東集團（０９６１８） １３１﹒７０元 跌２﹒６６％

潤地（０１１０９） ３０﹒３５元 跌２﹒５７％

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（ｈｃ）

