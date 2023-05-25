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25/05/2023 10:13

恒指曾跌逾３００點創年內新低，低見１８８０４

　　《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美債上限談判未有結果，美國股市沽壓加劇，道指跌
２５５點，納指跌７６點或０﹒６１％。港股連日陰跌，今早恒指低開１８５點後續向下尋低，
盤中一度跌超過３００點，低見１８８０４創３月以來新低，暫時勉強守住１８８００。
　　小鵬汽車（０９８６８）公布首季經調整淨虧損擴大至２２億人幣，差過市場預期，期內毛
利率僅為１﹒７％，遠遜於市場預期的６﹒１４％。股價今早低開逾４％後沽壓未止，現跌
７﹒８１％，報３１﹒８５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１３﹒１％。
　　其餘新能源車股跟跌；理想汽車（０２０１５）跌０﹒３６％，報１１２﹒２元，以現價計
，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒６９％；蔚來（０９８６６）跌９﹒２７％，報６１﹒２元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅９﹒５３％；比亞迪（０１２１１）跌０﹒８９％，報
２４５﹒８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２﹒５４％。
　
＊科技股受挫，小米逆市升＊
　
　　小米（０１８１０）公布首季經調整淨利潤錄３２﹒３３億人民幣，按年升１３﹒１％，按
季升１﹒２１倍，勝預期。股價上午早段曾升超過４％，盤中升幅收窄，現報１０﹒６８元，升
２﹒６９％，暫時仍為最佳表現藍籌。
　　其餘重磅科技股捱沽；阿里（０９９８８）跌１﹒９７％，報７９﹒４５元，以現價計，該
股暫連跌３日，累計跌幅４﹒９６％；美團（０３６９０）跌２﹒６１％，報１２７元，以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒３７％；騰訊（００７００）跌１﹒２６％，報３２８﹒２
元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒５３％；京東集團（０９６１８）跌２﹒６６％
，報１３１﹒７元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６％。
　　現時，恒生指數報１８８５５，跌２６０點或跌１﹒３６％，主板成交２４２﹒２０億元。
國企指數報６３９５，跌８２點或跌１﹒２７％。恒生科技指數報３７３９，跌３６點或跌
０﹒９７％。
　　即月期指新報１８８２９，跌２４２點，低水２７點。即月國指期貨報６３８７，跌７７點
，低水９點。即月科指期貨新報３７３５，跌３３點，高水９點。
　　上證綜合指數報３２０１，跌３點或跌０﹒１０％，成交１０１０﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１０９３１，升１１點或升０﹒１０％，成交１７０３﹒３２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　１００﹒９０元　跌７﹒７７％
　　李寧（０２３３１）　　　　４５﹒２０元　跌４﹒６４％
　　碧桂園（０２００７）　　　　１﹒４８元　跌１﹒９９％
　　潤啤（００２９１）　　　　４９﹒４５元　跌３﹒２３％
　　申洲國際（０２３１３）　　６１﹒８０元　跌２﹒６８％
　　招行（０３９６８）　　　　３６﹒３０元　跌２﹒９４％
　　申洲國際（０２３１３）　　６１﹒８０元　跌２﹒６８％
　　九置（０１９９７）　　　　４０﹒００元　跌３﹒０３％
　　京東集團（０９６１８）　１３１﹒７０元　跌２﹒６６％
　　潤地（０１１０９）　　　　３０﹒３５元　跌２﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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