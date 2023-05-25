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25/05/2023 09:21

【ＡＩ熱潮】中國互聯網協會：警惕「ＡＩ換臉、換聲」新騙局

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》中國互聯網協會發文稱，要警惕「ＡＩ換
臉」、「ＡＩ換聲」新騙局，廣大公眾需提高警惕，加強防範。做好個人信息安全第一責任人，
加強個人信息保護意識，不輕易提供人臉、指紋等個人生物信息給他人。
　　文章提醒，如果有人自稱「家人」「朋友」「老師」「領導」通過社交軟件、短信、電子郵
件等以「手機掉水裏了，學校需要緊急交輔導班學費」「人在境外旅游需要幫忙買機票」「給領
導辦私事需緊急轉賬」「遭遇車禍需要馬上手術」「情況特殊，需要過橋資金拆借」等各種方式
和理由誘導轉賬匯款，務必第一時間提高警惕，不要僅憑單一溝通渠道未經核實就直接轉賬匯款

　　文章指出，近期，包頭市公安局電信網絡犯罪偵查局發布一起使用智能ＡＩ技術進行電信網
絡詐騙的案件。不法分子利用ＡＩ技術，通過聲音合成，偽造成特定人物的聲音，通過ＡＩ換臉
，偽裝成特定人物，實時與他人進行視頻通話。更換後的面部表情自然，以假亂真，能夠冒充他
人身份聯系被害人，博取被害人信任後實施詐騙。

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