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25/05/2023 12:08

《午市前瞻》恒指若失守１８８００或要試萬八，小鵬未必再創新低

　　《經濟通通訊社２５日專訊》恒生指數半日收報１８７２０，跌３９５點或２﹒０７％，主
板成交５５０﹒４２億元。恒生中國企業指數報６３３０，跌１４７點或２﹒２７％。恒生科技
指數報３６８２，跌９３點或２﹒４７％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３２１﹒６元，跌１０﹒８元或３﹒２５％，成交４０﹒１１億
元；阿里巴巴－ＳＷ收報７８﹒３５元，跌２﹒７元或３﹒３３％，成交２９﹒３５億元；美團
收報１２５﹒１元，跌５﹒３元或４﹒０６％，成交２１﹒０７億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

　
＊聶振邦：人行不出手，中港股市將受壓＊
　
　　恒指連日跌後終失守１８８００心理關口，上午最多跌過４０２點，低見１８７１３，繼３
月以來再創全年新低。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，暫時
可觀望今日收市能否企穩１８８００，若然收低於該位，恒指將要下試１８０００至１８２００
水平。
　　他指，近期人民幣弱勢未改，如果人民銀行不出手，中港股市下行壓力將會加劇，而中資股
亦將面臨估值下調。
　
＊小鵬弱勢難改，理想可分注吼入＊
　
　　小鵬汽車（０９８６８）公布首季經調整淨虧損擴大至２２億人幣，差過市場預期，期內毛
利率僅為１﹒７％，遠遜於市場預期的６﹒１４％。股價低開逾４％後進一步捱沽，半日最多跌
超過８％。聶振邦指內地新能源車市場汰弱留強狀況的確愈趨明顯，市場新能源車選擇非常多，
而比亞迪（０１２１１）及理想（０２０１５）明顯在新能源車企中跑出，尤其比亞迪積極開拓
國際市場，知名度提升同時銷量有保證。
　　相對而言，小鵬及蔚來（０９８６６）自然比下去，其中小鵬每月交付量令人失望，市況弱
勢下沽壓有機會加劇。聶振邦提到，目前判斷３０元有支持，雖然暫未至於會再創在港上市新低
，不過失守３０元後便要下試２６至２８元。
　　另外，理想績後持績強勢，單日大升１７％後連日整固都未見大幅回吐，聶振邦指大升當日
裂口高開，當日開報１１０元，目前可先留意該水平的支持力。但目前市況弱勢，理想有回補裂
口風險。他建議謹慎投資者可等待確認１１０元支持力後才入手，分段吸納者可現價作首注，回
落至１０５元可再作第二注入手。（ｈｃ）

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