【北水炒Ｄ乜】淨流入７２﹒０５億元，買盈富沽建行

《經濟通通訊社２５日專訊》今日恒指低開１８５點，報１８９３０點。最高跌１８５點報
１８９３０點，最低跌４９５點報１８６２０點。恒指收報１８７４６點，跌３６９點或
１﹒９３％。
北水全日淨流入７２﹒０５億元，上日淨流出３４﹒９５億元。北水淨買入最多的個股依次
是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出
最多的依次是建設銀行（００９３９）、中國海洋石油（００８８３）、比亞迪股份
（０１２１１）。
主板成交１１５５﹒４７億元增加１７﹒９％。其中港股通成交３１５﹒１億元，佔總成交
２７﹒３％。
盈富基金跌１﹒７６％報１８﹒９７元，北水淨買入４３﹒７億元；恒生中國企業跌
２﹒０５％報６４元，北水淨買入８﹒２億元；騰訊控股跌３﹒０１％報３２２﹒４元，北水淨
買入８﹒２億元。
建設銀行跌１﹒３６％報５﹒０９元，北水淨賣出３﹒４億元；中國海洋石油跌１﹒７３％
報１２﹒４８元，北水淨賣出１﹒５億元；比亞迪股份跌５﹒４％報２３４﹒６元，北水淨賣出
１﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） ４３﹒７２
恒生中國企業 （０２８２８） ８﹒２２
騰訊控股 （００７００） ８﹒２１
美團 （０３６９０） ３﹒３８
李寧 （０２３３１） ２﹒０２
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －３﹒４２
中國海洋石油 （００８８３） －１﹒４９
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒０６
快手 （０１０２４） －０﹒７４
中芯國際 （００９８１） －０﹒０９
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