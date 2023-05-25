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25/05/2023 17:42

【北水炒Ｄ乜】淨流入７２﹒０５億元，買盈富沽建行

　　《經濟通通訊社２５日專訊》今日恒指低開１８５點，報１８９３０點。最高跌１８５點報
１８９３０點，最低跌４９５點報１８６２０點。恒指收報１８７４６點，跌３６９點或
１﹒９３％。
　　北水全日淨流入７２﹒０５億元，上日淨流出３４﹒９５億元。北水淨買入最多的個股依次
是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出
最多的依次是建設銀行（００９３９）、中國海洋石油（００８８３）、比亞迪股份
（０１２１１）。
　　主板成交１１５５﹒４７億元增加１７﹒９％。其中港股通成交３１５﹒１億元，佔總成交
２７﹒３％。
　　盈富基金跌１﹒７６％報１８﹒９７元，北水淨買入４３﹒７億元；恒生中國企業跌
２﹒０５％報６４元，北水淨買入８﹒２億元；騰訊控股跌３﹒０１％報３２２﹒４元，北水淨
買入８﹒２億元。
　　建設銀行跌１﹒３６％報５﹒０９元，北水淨賣出３﹒４億元；中國海洋石油跌１﹒７３％
報１２﹒４８元，北水淨賣出１﹒５億元；比亞迪股份跌５﹒４％報２３４﹒６元，北水淨賣出
１﹒１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　４３﹒７２
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　８﹒２２
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　８﹒２１
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒３８
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　２﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－３﹒４２
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－１﹒４９
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　－１﹒０６
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒７４
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　－０﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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