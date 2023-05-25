《美元走勢－羅明立》歐元料１﹒０７附近有支持，小注博反彈

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３９﹒５０ １３９﹒７０ １３８﹒８１

歐元╱美元 １﹒０７３７ １﹒０７５７ １﹒０７２８

英鎊╱美元 １﹒２３４７ １﹒２３７１ １﹒２３３１

美元╱瑞郎 ０﹒９０６１ ０﹒９０６９ ０﹒９０３９

美元╱港元 ７﹒８３４０ ７﹒８３４７ ７﹒８２６９

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《美元走勢》美聯儲局會議記錄顯示委員對貨幣政策出現分歧，大部分委員都表示通脹仍然

存在上行風險，部分認為通脹回落的速度仍然較慢，但進一步加息的必要性變得不太確定，有官

員對６月暫停加息持開放態度，同時有與會人士指，不應發放加息周期已結束的信息，局方應保

留選擇權。美匯指數昨日（２４日）繼續上漲，逼近１０４關口，提高美國聯邦政府借款上限的

談判沒有取得進展，美股下跌。英國最新的通脹回落到單位數，但ＣＰＩ年率增長８﹒７％高於

市場預期，英倫銀行行長指未來通脹將緩慢下降。

德國５月ＩＦＯ商業景氣指數跌至９１﹒７，當地第一季經濟由零增長修正為收縮０﹒３％

，歐元繼續下跌至１﹒０７３０附近，估計１﹒０７附近有支持，小注博反彈。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０７４０ １﹒０８７０ １﹒０６９０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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