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25/05/2023 12:03

石藥集團（０１０９３）首季純利升１﹒７％至１４﹒３億人幣

　　《經濟通通訊社２５日專訊》石藥集團（０１０９３）公布，截至２０２３年３月３１日止
首季純利１４﹒２９億元（人民幣．下同），按年升１﹒７３％；每股基本及攤薄盈利
１１﹒９９分，按年增加１﹒７％。
　　期內收入８０﹒５３億元，升２﹒２８％；毛利５５﹒１９億元，跌５﹒０３％。（ｈｌ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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