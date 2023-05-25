石藥集團（０１０９３）首季純利升１﹒７％至１４﹒３億人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》石藥集團（０１０９３）公布，截至２０２３年３月３１日止

首季純利１４﹒２９億元（人民幣．下同），按年升１﹒７３％；每股基本及攤薄盈利

１１﹒９９分，按年增加１﹒７％。

期內收入８０﹒５３億元，升２﹒２８％；毛利５５﹒１９億元，跌５﹒０３％。（ｈｌ）



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