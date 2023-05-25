  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/05/2023 16:58

網易（０９９９９）首季經調整淨利潤按年升４８％，息９﹒３美仙

　　《經濟通通訊社２５日專訊》網易（０９９９９）公布截至今年３月３１日止，首季淨利潤
為６７﹒５５億元（人民幣．下同），按年升５３﹒７２％，經調整淨利潤為７５﹒６６億元，
按年升４７﹒８５％，高於市場預期。董事會批准２０２３年第一季度股利，為每股０﹒０９３
美元。
　　期內，淨收入２５０﹒４６億元，按年增加６﹒３３％，勝預期。其中，遊戲及相關增值服
務淨收入２００﹒６６億元，升７﹒６４％，來自在線遊戲的淨收入佔遊戲及相關增值服務淨收
入的９２﹒７％，來自於手遊的淨收入佔在線遊戲淨收入的７２﹒３％。
　　有道淨收入１１﹒６３億元，減少３﹒１％；雲音樂淨收入１９﹒６億元，減少５﹒１９％
；創新及其他業務淨收入１８﹒５８億元，增加１２﹒８３％。
　　網易首席執行官兼董事丁磊表示，展望接下來的這一年，非常期待推出多款備受矚目的遊戲
新品，他們將更具多樣性，並將覆蓋廣泛地域。仍會堅持聚焦於研發能吸引多樣化群體的產品，
堅守初心，為全球玩家打造更卓越、更高品質的遊戲。
　　他續指，除了遊戲業務外，雲音樂和有道也在持續推動內容創新，促進產業發展。在整個網
易大家庭中，不斷提高對自身的要求，致力於提供新鮮有趣和優質的內容，回饋日益擴大的用戶
群體以及與網易息息相關的各個社群。（ｂｉ）

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事25/05/2023
《神州經脈》中美商務部長將會面　人幣持續貶值　長汽比亞迪開戰
人氣文章財經熱話25/05/2023
小鵬首季虧損擴大遭大行唱淡急插近一成可博反彈　新能源車點部署？
人氣文章財經熱話25/05/2023
【美債危機】美國債務上限「死線」臨近　部署黃金、美債避險？
人氣文章香港要聞25/05/2023
港鐵東涌線延線動工，東涌西站將成新終點站
人氣文章中國故事25/05/2023
【債務風險】昆明財政疑雲敲警鐘　城投債風暴揭幕
人氣文章FOCUS25/05/2023
【FOCUS】債限談判牽扯黨爭　聯儲陳年紀要藏玄機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金