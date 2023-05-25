網易（０９９９９）首季經調整淨利潤按年升４８％，息９﹒３美仙

《經濟通通訊社２５日專訊》網易（０９９９９）公布截至今年３月３１日止，首季淨利潤

為６７﹒５５億元（人民幣．下同），按年升５３﹒７２％，經調整淨利潤為７５﹒６６億元，

按年升４７﹒８５％，高於市場預期。董事會批准２０２３年第一季度股利，為每股０﹒０９３

美元。

期內，淨收入２５０﹒４６億元，按年增加６﹒３３％，勝預期。其中，遊戲及相關增值服

務淨收入２００﹒６６億元，升７﹒６４％，來自在線遊戲的淨收入佔遊戲及相關增值服務淨收

入的９２﹒７％，來自於手遊的淨收入佔在線遊戲淨收入的７２﹒３％。

有道淨收入１１﹒６３億元，減少３﹒１％；雲音樂淨收入１９﹒６億元，減少５﹒１９％

；創新及其他業務淨收入１８﹒５８億元，增加１２﹒８３％。

網易首席執行官兼董事丁磊表示，展望接下來的這一年，非常期待推出多款備受矚目的遊戲

新品，他們將更具多樣性，並將覆蓋廣泛地域。仍會堅持聚焦於研發能吸引多樣化群體的產品，

堅守初心，為全球玩家打造更卓越、更高品質的遊戲。

他續指，除了遊戲業務外，雲音樂和有道也在持續推動內容創新，促進產業發展。在整個網

易大家庭中，不斷提高對自身的要求，致力於提供新鮮有趣和優質的內容，回饋日益擴大的用戶

群體以及與網易息息相關的各個社群。（ｂｉ）

