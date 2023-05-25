國泰內部文件：解僱涉事員工是保障公司及全體同事利益必要行動

《經濟通通訊社２５日專訊》國泰航空（００２９３）三名空姐因涉歧視不懂英語乘客而遭

解僱。國泰航空行政總裁林紹波今日向全體員工發內部備忘錄解釋，公司必須迅速，保障公司以

至全體同事的利益。



＊事件破壞國泰航空以至香港的形象＊



林紹波指出，３名機艙服務員被投訴歧視「非英語乘客」，在內地和香港廣泛傳播，對國泰

航空以至香港的形象造成重大破壞，公司必須迅速回應並採取行動。他提醒員工有責任照顧所有

不同背景的乘客，讓他們感到受到尊重和重視。而涉事機組人員說出不當言論，令其他一直堅持

專業的同事受影響。



＊評論者認為今次並非單一事件＊



他提到不少人都有一個觀感，就是國泰未能持續對不同背景的客戶提供優質服務，今次事件

強化了此印象，換言之評論者認為今次並非單一事件，國泰必須虛心反思、深刻審視。林紹波稱

會親自領導跨部門特別工作小組，推動相應改善工作。



＊工會抱怨未獲公司支持＊



國泰空中服務員工會昨天向成員發出的內部電郵，對國泰空中服務員現時需面對眾多不實指

控及網上傳言感到痛心。工會指，根據「機艙服務指引」，如空中服務員在未經同意下被乘客拍

攝及錄影，可向乘客提出刪除有關內容，本來期望國泰會支持員工保護自己及提供相關指引，遺

憾最終得到令人傷感的消息。



＊官媒：老毛病老不改的話飛不遠＊



行政長官李家超表示，對國泰有機組人員對內地乘客作出不尊重言行，感到非常痛憤、失望

，認為傷害了香港和內地同胞的感情，破壞了香港一貫的尊重、有禮、共融的文化和價值觀。官

媒新華社亦發表題為「老毛病老不改，國泰航空飛不遠」的評論文章，批評涉事空中服務員的傲

慢無禮甚至言語侮辱，讓人極度不適和憤怒。（ｃｌ）







