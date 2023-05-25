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25/05/2023 17:21

【夜期時段】即月期指最新報１８７６７點，升７３點，高水２０點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８７１６點，升２２點，低水
３１點，最新報１８７６７點，升７３點，高水２０點，合約成交７３１張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６３２６點，升２點，低水８點，最新報６３５２點，升
２８點，高水１８點，合約成交１８８２張。

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