【夜期時段】即月期指最新報１８７６７點，升７３點，高水２０點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８７１６點，升２２點，低水

３１點，最新報１８７６７點，升７３點，高水２０點，合約成交７３１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６３２６點，升２點，低水８點，最新報６３５２點，升

２８點，高水１８點，合約成交１８８２張。

