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即市新聞

25/05/2023 16:38

《小傳日記》工會發聲！有人發起挑釁再錄影令空姐喊驚？

　　《小傳日記》魚缸陰陰吓終於連１８８００都無埋，仲創埋全年新低１８６２０，睇嚟魚缸
都真係要轉勢，下一個支持位都要睇住１８０００先！
　　魚缸冷清清，不過近日「因航」就鬧哄哄！自從「毛毯事件」之後，據聞而家航班上對於「
毛毯」都特別敏感，會逐一問乘客要唔要毛毯，又會用齊三語廣播，總知就費事有人再因為得唔
到張毯而出事。
　　雖然ＣＥＯ林紹波就話事件已經告一段落，不過網上風波就好明顯未告一段落。除咗有疑似
空服上網發文發洩之外，又有空服喺ＩＧ出ｓｔｏｒｙ影咗自己個ｎａｍｅ　ｔａｇ去「十卜」
被炒嘅同事，表明自己嘅服務語言只有廣東話同英文，但就有神州網民見到，疑似即時用佢個名
嚟起底，仲搵到佢去開間瑜珈中心。
　　事隔幾日，空中服務員工會終於發聲明，對３名涉事空中服務員被解僱表示深切遺憾，而根
據公司指引，英文先係服務期間嘅主要語言。工會提到，疫情過後人手同資源不足，工作量大幅
增加而且又薪酬過低，前線員工士氣無比低落，先會出現今次事件。工會聲明又講到，有網上出
現呼籲乘客挑釁空中服務員再攝錄嘅行為，令到員工承受巨大心理壓力，要求公司方面給予明確
指引以保障前線員工。
　　錢可以解決到嘅問題就唔係問題，面對復甦當中嘅民航市場，硬件準備得當之餘，軟件都要
準備妥當，如果員工士氣低落，自然就會引發呢啲無妄之災，記得工會今年初先至醞釀過罷工嚟
，如今問題似乎都仲未解決，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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