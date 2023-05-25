  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/05/2023 15:00

國泰航空：不同意空中服務員工會立場，網傳英文內部信屬偽造

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國泰航空（００２９３）空中服務員涉歧視事件繼續發酵，公
司今日在微博發聲明稱，不接受、不支持、不同意空中服務員工會就事件立場，又指網上流傳公
司一封英文信件屬偽造。
　　國泰航空稱，知悉空中服務員工會昨天（２４日），就一名顧客於本月２１日於ＣＸ９８７
航班上經歷的事件發表聲明，國泰鄭重澄清，「空中服務員工會」為一個獨立工會，從來不代表
國泰。我們明確聲明，公司不接受、支持或同意該工會對此事的立場。」
　　國泰又表示，一直並將繼續與機艙服務員同事直接溝通，包括通過線上及面對面等多種途徑
，將繼續聆聽他們的反饋，並積極回應。在重建國泰的過程中，公司在致力提升服務品質的同時
，也會照顧其員工的利益及福祉。
　　另外，國泰表示，留意到網路上流傳有關國泰航空服務董事發出的一則英文內部信件，相關
資訊為偽造，並不屬實。公司不希望這些虛假資訊混淆視聽，並保留一切追究法律責任的權利。
　
　　信件內文提及「國泰並非準備所謂『獵巫』調查」、「請確保英文永遠是我們的官方語言」
、「我們會優待操普通話員工的不實指控為錯誤的」等。（ｃｌ）
　
　

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞25/05/2023
港鐵東涌線延線動工，東涌西站將成新終點站
人氣文章中國故事25/05/2023
【債務風險】昆明財政疑雲敲警鐘　城投債風暴揭幕
人氣文章FOCUS25/05/2023
【FOCUS】債限談判牽扯黨爭　聯儲陳年紀要藏玄機
人氣文章國際動態25/05/2023
惠譽將美國主權評級展望調整至負面
人氣文章財經熱話25/05/2023
聯想盈利倒退大行紛降目標　股價縱已連日急跌惟宜忍忍手
人氣文章財經熱話25/05/2023
《午市前瞻》恒指若失守18800或要試萬八 小鵬未必再創新低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金