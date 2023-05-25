國泰航空：不同意空中服務員工會立場，網傳英文內部信屬偽造

《經濟通通訊社２５日專訊》國泰航空（００２９３）空中服務員涉歧視事件繼續發酵，公

司今日在微博發聲明稱，不接受、不支持、不同意空中服務員工會就事件立場，又指網上流傳公

司一封英文信件屬偽造。

國泰航空稱，知悉空中服務員工會昨天（２４日），就一名顧客於本月２１日於ＣＸ９８７

航班上經歷的事件發表聲明，國泰鄭重澄清，「空中服務員工會」為一個獨立工會，從來不代表

國泰。我們明確聲明，公司不接受、支持或同意該工會對此事的立場。」

國泰又表示，一直並將繼續與機艙服務員同事直接溝通，包括通過線上及面對面等多種途徑

，將繼續聆聽他們的反饋，並積極回應。在重建國泰的過程中，公司在致力提升服務品質的同時

，也會照顧其員工的利益及福祉。

另外，國泰表示，留意到網路上流傳有關國泰航空服務董事發出的一則英文內部信件，相關

資訊為偽造，並不屬實。公司不希望這些虛假資訊混淆視聽，並保留一切追究法律責任的權利。



信件內文提及「國泰並非準備所謂『獵巫』調查」、「請確保英文永遠是我們的官方語言」

、「我們會優待操普通話員工的不實指控為錯誤的」等。（ｃｌ）





