《市場觀點－陳曉蓉》儲局若急速轉向非好事，分散投資控下行風險

《市場觀點》隨著美國通脹率由高位回落，以及銀行業危機及信貸緊縮出現，市場對聯儲局

轉鴿的預期逐漸提高，並預期持續逾一年的加息周期已接近尾聲，聯儲局甚至會於年底掉頭減息

。然而，雖然名義通脹率於４月份跌至４﹒９％，創２０２１年４月以來新低，但扣除食品及能

源後的核心通脹率由年初至今一直維持於５﹒５％至５﹒６％水平。此外，美國就業市場表現仍

然強勁，４月份失業率為３﹒４％，處於過去５０年以來的最低水平。

目前美國的通脹壓力仍然偏高，我們相信聯儲局或需維持一定政策力度，帶動通脹指標重返

２％的目標，未必會於今年內進行減息。未來聯儲局將更加依賴數據走向，以決定政策利率水平

。回顧歷史，１９９４至２０２０年的各個加息周期中，由利率到達峰值至開始減息之間，最短

相隔５個月至最長相隔１５個月，平均值約９個月，投資者可以作為一個參考。

值得留意的是，過往市場普遍認為聯儲局減息對於股票市場屬於利好消息，惟於急劇轉向的

情況下未必如是。因為於通脹仍然高企的前提下，能逼使聯儲局於短期內由加息轉至減息的較可

能條件，是失業率或金融體系壓力顯著增加，但此兩種情況均會打擊實體經濟及市場風險胃納，

最終有機會令風險資產承壓。

利率政策以外，近日市場亦關注美國總統拜登及國會就提高３１﹒４萬億美元債務上限的討

論。美國財長耶倫表示，６月１日是美國可能面臨債務違約風險的最早日期，意味剩餘的時間非

常有限。美國總統拜登於周一與美國共和黨眾議院議長麥卡錫會談，惟雙方未能達成協議。暫時

各方對於通過議案的條件仍然存在分歧，這種發展有機會令市場轉趨波動。

我們相信會談各方均明白一旦美國政府違約，可能對全球金融市場帶來嚴重後果，並使處於

衰退邊緣的美國經濟雪上加霜，故料最終應能達成共識，令美國避過違約。近日俗稱恐慌指數的

ＶＩＸ雖然輕微上升至１８﹒５左右，但相較３月份銀行危機時達２５以上，仍處於偏低水平。

但需要小心，一旦債務談判發展與市場共識出現落差，或觸發風險資產調整。

數據顯示，美國經濟比市場預期更具韌性，當地服務業採購經理人指數更連續５個月攀升。

然而，由去年初加息周期展開至今，聯儲局於１４個月內已累計加息１０次共５００點子。貨幣

政策帶來的緊縮效果料將於未來數月逐漸顯現，其次，經濟展望轉趨悲觀及銀行危機的發生，將

導致信貸增長減慢，為消費者和就業市場帶來壓力，金融狀況較大機會持續收緊，我們預計美國

將於今年第四季陷入溫和衰退。美國未來十二個月陷入衰退的可能性仍然接近７０％，續處於數

十年高位。

年初起至５月下旬，成熟市場股票持續反彈，美股回報率接近９％。但單看第二季，美股升

勢有所轉弱，截至５月下旬的季內升幅僅２％，相較首季約７％明顯遜色。估值方面，目前標普

５００指數的預測市盈率為１８﹒９倍，高於過去十年平均。然而，面對即將來臨的經濟衰退，

美國企業的融資擴展及盈利能力料將回軟，餘下時間盈利預測下調壓力偏高，相信標普五百指數

全年盈利或錄得至少單位數跌幅。

回顧１９６５年以來美國國家經濟研究所（ＮＢＥＲ）定義的共８次經濟衰退，標普五百指

數於衰退期間平均最大回調幅度接近三成。投資者應該審視衰退帶來的下行風險，可考慮於資產

組合中加入高質素的固定收益資產，例如存續期較長的美國國債。由於高通脹仍未消失，投資於

上市基礎建設資產，長期而言有機會獲得高於股票的超額回報，同時分散投資風險。

《信安香港投資策略部主管 陳曉蓉》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

