《理財焦點－冼健岷》投資者入境計劃重啟，投連險為投資範疇之一

《理財焦點》財政司司長早於《財政預算案》時預告，為了進一步豐富人才庫及吸引更多新

資金落戶香港，將會重啟「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產，投放在本地市

場，但不包括物業投資。

回顧曾於２００３年至２０１５年實施的「資本投資者入境計劃」，申請人須將不少於

６５０萬元（門檻其後提高至１０００萬元）資金，投放於指定的資產類別，維持投資７年，全

家便可獲得永久居民身份；根據入境處統計，截至２０２１年底，共有約３﹒５萬名申請人獲正

式批准來港居留，合共為香港帶來３１６９億元的投資。以此看來，計劃在「引資」方面頗具成

效。

今次政府重啟「資本投資者入境計劃」，市場人士估計，投資門檻將會進一步提高，達到原

先計劃的１倍，即相當於２０００萬元。建議計劃的投資範疇，包括在香港上市的股票；由香港

上市公司、政府、或由政府全資擁有或部分擁有的實體發行或全面保證的債券；認可機構發行的

後償債券；以及合資格的集體投資計劃（包括投資相連保險計劃）。除了以港幣計價的資產外，

亦會考慮以人民幣計價的資產。



＊自選投資組合，傳承財富＊



觀乎有關投資範疇，計劃申請人將資金投放到投資相連保險（ＩＬＡＳ），算是不俗選擇。

因為投保人可根據自己的風險承受程度，揀選心水投資組合，資產類別主要屬於基金，投資於不

同地區的股票、債券，以至不同行業、主題，並不局限於港股、港債。

此外，投連險亦有別於基金，前者是保險產品，市場上大多數計劃在轉換基金時，無需繳付

基金轉換費，但若在保單期滿前退保，便需繳付提早退保費；後者則是投資產品，轉換基金可能

需要繳付相關費用。換句話說，買入ＩＬＡＳ，投資者只是保單持有人；買入基金，投資者則是

基金份額持有人。

更重要是，ＩＬＡＳ較適合長線投資者，免受投資市場短期波動的影響，享受長時間投資複

式效應的好處，正好配合「資本投資者入境計劃」申請人將資金泊港需滿指定年期（估計是７年

）的要求。而且，ＩＬＡＳ可指定受益人，萬一投保人不幸離世，也可將財富傳承。



＊亞洲最大跨境財富管理中心，鞏固地位＊



其實，香港憑藉完善的金融基礎設施、可靠的法律制度、資金可以自由進出，加上聯通內地

與國際的優勢，於２０２１年已成為亞洲最大的跨境財富管理中心，資產規模達２﹒３萬億美元

。今次「資本投資者入境計劃」的重啟，勢必加快資金的流入，鞏固香港作為國際資產管理中心

的地位。

在這基礎上，再配合政府提供的多項政策措施，包括稅務寬減、發展慈善事務、設立專責團

隊、成立服務提供者網絡等，必可吸引家族辦公室來港落戶，將香港打造成為家族辦公室中心。

《ＡＧＢＡ ＦＯＣＵＳ富康行政總裁 冼健岷》



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