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即市新聞

25/05/2023 11:20

《基金債券攻略－凌風》到底有沒有ＥＳＧ基金？

　　《基金債券攻略》上日談到，近年ＥＳＧ（Ｅ是指Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ，即環境；Ｓ是
指Ｓｏｃｉｅｔｙ，即社會；而Ｇ就是Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ，即公司管治）大行其道，背後是
一種可持續發展的投資理念。
　
　　過去，基金經理選股，主要考慮因素當然是公司前景、估值水平，以及財務實力等等，但近
年已經有點不同，公司業務對環境的影響、公司的社會責任，以至管治水平也是基金經理的考慮
因素。
　
　　有時候，這些因素的佔比也很高，結果就變成，不是最賺錢的公司才會有人買。因此，如果
重視ＥＳＧ的基金公司，他們早已將ＥＳＧ理念融入選股過程中。如是的話，她們的基金豈不是
全都是ＥＳＧ基金？從這個角度看，這又是否等於沒有ＥＳＧ基金？
　
　　那又不是，其實，各大基金公司近年都陸續推出牌頭有ＥＳＧ三個字的基金，有些沒有直接
寫的，也會有「持續」，「可持續」或「可持續未來」等字眼。我發覺，這些都是用得最多的字
眼（ＥＳＧ背後就是可持續發展的理念）。
　
　　其他還包括「淨零排放」、「低炭」、「潔淨地球」、「糧食安全」、「綠色」、「環保」
、「氣候轉型」和「能源轉型」等等。
　
　　心水清的讀者或會留意到，這些都歸類為ＥＳＧ的基金，似乎都偏重環境，至於社會責任和
企業管治，比重好像不太大。
　
　　在證監會提供的一份「環境、社會及管治基金列表」中，現在大約有近１８０隻基金是有上
述的字眼，即是都可以歸類為ＥＳＧ基金。
　
　　不過，證監會也提醒，這些ＥＳＧ基金可能有不同投資重點和風格，也可能採用不同策略，
以達致其ＥＳＧ重點。投資者要審視基金的銷售文件，查看基金是如何納入ＥＳＧ因素以達至其
ＥＳＧ重點，以及評估這些ＥＳＧ特點是否切合你的投資需要。
　
　　更重要的是，證監會沒有核實這些基金採用的投資策略、投資選擇過程、投資組合和管理成
效。榜上有名的百多隻基金，不等於獲得官方推介或認許，也不構成其ＥＳＧ特性或相關表現的
保證。
　
　　下次再跟大家以個別基金為例，分析一下ＥＳＧ基金的投資理念和表現。《凌風》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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