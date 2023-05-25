恒指低收３６９點報１８７４６，東方海外瀉７％，比亞迪挫逾５％

《經濟通通訊社２５日專訊》美國提高債務上限的談判未有突破，投資者對政府出現債務違

約的憂慮升溫，不利股市。紐約股市周三（２４日）繼續下跌，道指收跌２５５點；納指收跌

７６點；標普５００收跌３０點。

市場關注美國利率前景。聯儲局公布本月初會議記錄，顯示官員普遍同意未來是否需要進一

步加息變得不大確定。聯儲局理事沃勒在一個場合指出，下月會議有可能暫停加息，但不反映加

息周期完結。

港股下跌，恒生指數全日收報１８７４６，跌３６９點或１﹒９３％，主板成交

１１５５﹒４７億元。恒生中國企業指數報６３３３，跌１４４點或２﹒２３％。恒生科技指數

報３６９１，跌８４點或２﹒２４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３２２﹒４元，跌１０元或３﹒０１％，成交８４﹒２７億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報７８﹒６５元，跌２﹒４元或２﹒９６％，成交５９﹒２６億元；美團收報

１２６元，跌４﹒４元或３﹒３７％，成交４３﹒５６億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股

、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊阿里健康逆市收升逾２％＊



東方海外（００３１６）收跌６﹒７６％，報１０２元，該股成交約２６１萬股，涉資

２﹒６６億元，盤中高見１０８元，最低見１００﹒３元；比亞迪（０１２１１）跌５﹒４％，

收報２３４﹒６元；新奧能源（０２６８８）跌４﹒３４％，收報９９﹒３元；李寧

（０２３３１）跌４﹒３２％，收報４５﹒３５元。

另外，中升控股（００８８１）收跌４﹒０８％，報２９﹒４元，該股成交約５５３萬股，

涉資１﹒６３億元，盤中高見３０﹒６元，最低見２９﹒１５元；京東集團（０９６１８）跌

３﹒８４％，收報１３０﹒１元；招行（０３９６８）跌３﹒７４％，收報３６元；舜宇光學科

技（０２３８２）跌３﹒６５％，收報７７﹒８５元。

另一方面，阿里健康（００２４１）逆市收升２﹒１４％，報４﹒７７元，該股成交約

４９６６萬股，涉資２﹒３３億元，盤中高見４﹒７９元，最低見４﹒５７元；長江基建集團

（０１０３８）升１﹒５４％，收報４２﹒８５元。（ｋｙ）

