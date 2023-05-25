  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/05/2023 16:15

恒指低收３６９點報１８７４６，東方海外瀉７％，比亞迪挫逾５％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國提高債務上限的談判未有突破，投資者對政府出現債務違
約的憂慮升溫，不利股市。紐約股市周三（２４日）繼續下跌，道指收跌２５５點；納指收跌
７６點；標普５００收跌３０點。
　　市場關注美國利率前景。聯儲局公布本月初會議記錄，顯示官員普遍同意未來是否需要進一
步加息變得不大確定。聯儲局理事沃勒在一個場合指出，下月會議有可能暫停加息，但不反映加
息周期完結。
　　港股下跌，恒生指數全日收報１８７４６，跌３６９點或１﹒９３％，主板成交
１１５５﹒４７億元。恒生中國企業指數報６３３３，跌１４４點或２﹒２３％。恒生科技指數
報３６９１，跌８４點或２﹒２４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３２２﹒４元，跌１０元或３﹒０１％，成交８４﹒２７億元；
阿里巴巴－ＳＷ收報７８﹒６５元，跌２﹒４元或２﹒９６％，成交５９﹒２６億元；美團收報
１２６元，跌４﹒４元或３﹒３７％，成交４３﹒５６億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股
、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　
＊阿里健康逆市收升逾２％＊
　
　　東方海外（００３１６）收跌６﹒７６％，報１０２元，該股成交約２６１萬股，涉資
２﹒６６億元，盤中高見１０８元，最低見１００﹒３元；比亞迪（０１２１１）跌５﹒４％，
收報２３４﹒６元；新奧能源（０２６８８）跌４﹒３４％，收報９９﹒３元；李寧
（０２３３１）跌４﹒３２％，收報４５﹒３５元。
　　另外，中升控股（００８８１）收跌４﹒０８％，報２９﹒４元，該股成交約５５３萬股，
涉資１﹒６３億元，盤中高見３０﹒６元，最低見２９﹒１５元；京東集團（０９６１８）跌
３﹒８４％，收報１３０﹒１元；招行（０３９６８）跌３﹒７４％，收報３６元；舜宇光學科
技（０２３８２）跌３﹒６５％，收報７７﹒８５元。
　　另一方面，阿里健康（００２４１）逆市收升２﹒１４％，報４﹒７７元，該股成交約
４９６６萬股，涉資２﹒３３億元，盤中高見４﹒７９元，最低見４﹒５７元；長江基建集團
（０１０３８）升１﹒５４％，收報４２﹒８５元。（ｋｙ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事25/05/2023
《神州經脈》中美商務部長將會面　人幣持續貶值　長汽比亞迪開戰
人氣文章財經熱話25/05/2023
小鵬首季虧損擴大遭大行唱淡　股價急插近一成可博反彈？　
人氣文章財經熱話25/05/2023
【美債危機】美國債務上限「死線」臨近　部署黃金、美債避險？
人氣文章香港要聞25/05/2023
港鐵東涌線延線動工，東涌西站將成新終點站
人氣文章中國故事25/05/2023
【債務風險】昆明財政疑雲敲警鐘　城投債風暴揭幕
人氣文章FOCUS25/05/2023
【FOCUS】債限談判牽扯黨爭　聯儲陳年紀要藏玄機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金