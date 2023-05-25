《神州頭條》財經報章頭版摘要：多家Ａ股公司加快ＧＤＲ發行

《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見俄羅斯總理米舒斯京

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平２４日在人民大會堂會見來華進行正式訪問的俄羅斯總理米舒斯京。習近平強調

，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，在聯合國、上海合作組織、金磚

國家、二十國集團等多邊舞台加強協作。



汽車出口專列實現常態化運行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年以來，多地中歐班列汽車出口專列實現常態化運行，越來越多的「中國造」汽車搭乘中歐班

列走出國門。專家認為，中歐班列汽車出口專列常態化運行，將助推中國口岸擴大開放，促進中

國汽車出口。



多家Ａ股公司加快ＧＤＲ發行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Ａ股公司出海融資熱度持續提升。數據顯示，截至５月２４日，今年已有十餘家Ａ股上市公司發

布了籌劃或推進發行全球存托憑證（ＧＤＲ）相關安排的公告。





《上海證券報》



習近平會見俄羅斯總理米舒斯京

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平２４日在人民大會堂會見來華進行正式訪問的俄羅斯總理米舒斯京。習近平強調

，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，在聯合國、上海合作組織、金磚

國家、二十國集團等多邊舞台加強協作。



新一批新增地方債額度下達

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

新一批新增地方債額度已於近日下達。中國債券信息網等公開信息顯示，截至５月２３日，地方

新增債券發行規模逾２萬億元人民幣，已完成提前批額度的近八成。



全面註冊制下打新收益回歸理性

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

多位投資者表示，近期新股中簽的頻次有所增加。Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，截至５月２４日，今

年以來滬深兩市共有９５隻新股上市，平均網上中籤率超過０﹒０４％；２０２２年同期有

１２２隻新股上市，平均中簽率為０﹒０３％。





《證券時報》



習近平會見俄羅斯總理米舒斯京

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平２４日在人民大會堂會見來華進行正式訪問的俄羅斯總理米舒斯京。習近平強調

，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，在聯合國、上海合作組織、金磚

國家、二十國集團等多邊舞台加強協作。



中企海外建廠熱度不減

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

作為全球製造業新集聚地，越南憑借２０２２年的經濟表現成為全球黑馬。外界原本期望越南能

夠延續此前的增長奇跡，但進入２０２３年，越南曾引以為傲的國際貿易大幅萎縮。數據顯示，

１－４月，越南出口同比下降１１﹒８％，進口同比下降１５﹒４％。



日本股市創新高的啟示

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年以來，日本股市一掃低迷。日經２２５指數年初至今上漲１７％，在全球主要股票市場排名

靠前。近期指數更是突破３１０００點整數關，創下了１９９０年日本股市泡沫破裂後的新高。

（ｌｃ）

