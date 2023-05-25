【聚焦人幣】人幣中間價升３１點子止兩連跌，報７﹒０５２９

《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０５２９，
較上個交易日升３１點子，止兩連跌，脫離近半年低位，上個交易日報７﹒０５６０。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ７﹒０５２９ －３１﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒５８４３ －１５９﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒０６１４ －３１４﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒９００９ ＋３﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒７２０７ －４２２﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６１３５ －５１５﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３０３８ －１０６５﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒２２６８ －１２０﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒７９７３ －３１３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１８８８ －３７２﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５２０ ＋３８﹒２０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒３７４６ ＋１３６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒７２８７ ＋７７﹒００
１人民幣╱韓元 １８６﹒８７００ ＋３２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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