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25/05/2023 09:21

【聚焦人幣】人幣中間價升３１點子止兩連跌，報７﹒０５２９

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０５２９，
較上個交易日升３１點子，止兩連跌，脫離近半年低位，上個交易日報７﹒０５６０。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　７﹒０５２９　　　－３１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒５８４３　　－１５９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０６１４　　－３１４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒９００９　　　　＋３﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒７２０７　　－４２２﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６１３５　　－５１５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３０３８　－１０６５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒２２６８　　－１２０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒７９７３　　－３１３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１８８８　　－３７２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５２０　　　＋３８﹒２０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒３７４６　　＋１３６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒７２８７　　　＋７７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８６﹒８７００　　　＋３２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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