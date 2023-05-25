《投資心得－潘鐵珊》騰訊推進數字化升級，核心價值仍具吸引力

《投資心得》騰訊（００７００）截至今年３月３１日的首季業績，實現總收入達

１４９９﹒９億元人民幣，較去年同期升１０﹒７％；而集團權益持有人應佔盈利則同比增

１０﹒４％至２５８﹒４億元人民幣。集團仍有多方面的增長亮點。首先增值服務受惠最近推出

的遊戲《英雄聯盟手遊》、《重返帝國》及《英雄聯盟電競經理》收入增加。而國際遊戲業務方

面亦有亮點，該業務於去年第四季貢獻了遊戲總收入的３３％，相比於２０２１年第四季度的

２８％更為理想。



＊ＰａａＳ解決方案需求增，可藉擴大市佔拓展業務＊



此外，因商業支付金額的增加，互聯網服務、公共交通和零售行業對集團服務的使用增加亦

推動了企業服務收入的增長。隨著金融、醫療保健及互聯網服務客戶對ＰａａＳ解決方案的需求

，尤其是與安全相關的ＰａａＳ有不斷增長之勢，透過成功擴大市場份額，相信集團能繼續在多

個方向拓展業務，並連接消費者及企業進行數字化升級。



＊數字支付交易穩中帶升，理財通仍具一定潛力＊



至於金融科技及企業服務方面，收入達到１７７０﹒６億元人民幣，比去年同期升２﹒８％

，反映數字支付交易穩中帶升；而企業服務收入同比的增加是因為公共服務及傳統產業數字化，

以及合併易車的企業服務的收入貢獻所致。日活躍用戶數及支付頻率見同比健康增長趨勢。隨著

愈來愈多用戶相信理財平台的便利，資產保有量及活躍客戶量同比有迅速增長。理財通在支付用

戶中的滲透率雖然仍然偏低，但透過進一步擴大理財平台的客戶基礎，仍有一定的潛力。集團的

核心價值仍具吸引力。可考慮於３１０元買入，目標價為３８０元，跌穿２８０元止蝕。《香港

股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四

刊出）



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