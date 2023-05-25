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即市新聞

25/05/2023 16:49

【聚焦人幣】人幣即期收跌２６８點曾穿７﹒０７關，創近半年新低

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開近３００點
子即失守７﹒０５及７﹒０６關，其後維持低位徘徊，盤中一度低見７﹒０７５７，全日以近低
位收報７﹒０６８６，較上個交易日４時３０分收盤價跌２６８點子，創２０２２年１２月１日
以來近半年新低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１８５點子，報７﹒０８３０。
　　今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０５２９，較上個交易日升３１點子，止兩連跌，脫離近
半年低位，上個交易日報７﹒０５６０。
　
＊監管對人民幣走弱容忍度較高，料向７﹒１元關口調整＊
　
　　交易員稱，官方中間價仍符合市場預期，表明監管對人民幣走弱容忍度較高；另外美國經濟
增長保持韌性支撐美元指數走強動能，人民幣壓力不減。他們並指出，短期內外部因素均未見改
善跡象，而且分紅購匯季臨近，人民幣料將繼續向７﹒１元關口調整；不過這一過程中美元多頭
止盈盤或有所增加，再加上監管維穩政策加碼預期，人民幣跌勢可能較平穩。
　　瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰最新點評稱，中國人行幾乎沒有表現出捍衛人民幣的意
圖；在中國經濟數據顯示出改善或中國央行採取政策行動來穩定貨幣市場之前，人民幣仍將承壓
。（ｊｔ）

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