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25/05/2023 16:03

【大國博弈】被指支助黑客入侵美國通信基建，中方轟毫無證據

　　《經濟通通訊社２５日專訊》微軟公司表示，發現由中國政府支持的黑客組織Ｖｏｌｔ　
Ｔｙｐｈｏｏｎ，２０２１年中起入侵美國和關島的關鍵網絡基建系統，以蒐集情報，並試圖擾
亂美國和亞洲地區之間通信設施。美國國家安全局就表示，已確認一個由中國政府資助的黑客組
織試圖攻擊美國的關鍵基礎設施，五眼聯盟其他成員國已發布類似警告。
　　中國外交部發言人毛寧回應稱，注意到有關報道，批評這是一份東拼西湊、證據鏈嚴重缺失
極不專業的報告。中方並注意到美國國家安全局等政府機構以及英國、澳洲、加拿大、新西蘭等
國的相關機構也同時發布了類似報告，這很明顯是美國出於地緣政治目的，發動五眼聯盟國家採
取的集體虛假信息行動。
　　毛寧指出，眾所周知，五眼聯盟是世界上最大的情報組織，美國國家安全局是世界上最大的
黑客組織，他們聯手發布虛假信息報告，本身就很諷刺。至於某些公司此次參與其中，說明美國
除了政府機構之外，還在拓展新的散布虛假信息的渠道，「這不是第一次，也不會是最後一次」
。但無論如何變換手法，都改變不了美國才是「黑客帝國」的事實。
　　毛寧並指出，去年９月中方有關機構曾發布報告，詳細披露美國國家安全局網絡攻擊中國西
北工業大學的情況，美方應當立即就有關網絡攻擊的行為作出交代，而不是散布虛假信息轉移視
線。（ｓｌ）

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