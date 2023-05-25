【內房困局】回應「１６０億賣２０個商場」，萬達集團：不實消息

《經濟通通訊社２５日專訊》大連萬達集團在官網發布聲明稱，網傳「１６０億銷售２０個

萬達廣場」為不實消息。

近日有報道指，陷入流動性危機的萬達集團正考慮出售旗下２０個商業中心，以回籠資金，

每家估值為７億至８億元人民幣，接觸的潛在買家為保險公司和資管機構。（ｓｌ）

