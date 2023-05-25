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25/05/2023 09:42

【大國博弈】Ｎｉｋｅ行政總裁：與中國脫勾將是全球貿易災難

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據美媒ＣＮＢＣ報道，耐克（Ｎｉｋｅ）行政總裁約翰．多納
霍認為，在地緣政治緊張不斷加劇的情況下，與中國「脫勾」對全球貿易將是災難性的。
　　報道指，當地時間２２日晚在加利福尼亞州聖巴巴拉舉行的首屆ＣＮＢＣ首席執行官理事會
峰會上，主持人直指台海風險以及中國在俄烏衝突中的立場會在中美之間製造「更為緊張的態勢
」，詢問耐克將如何應對時，多納霍表示，全球性企業必須接受「無處不在」的風險，並稱耐克
嘗試同時遵守中國市場的「當地規則」，以及「全球規則」。
　　多納霍稱，中國是耐克的第三大銷售市場，對耐克而言至關重要。要成為一家全球性的公司
，必須既按「當地規則」行事，也不違反任何「全球規則」，包括「人權規則」。當再被問到是
否有任何與中國「脫勾」的計劃時，多納霍指出，脫勾對於中美或中歐之間的經濟將是災難性的
，從雙邊貿易流動數據看，它們互相都有價值，相信全球貿易「幾乎可以幫助促進和平和理解」
，從而有助於促進經濟和改善地緣政治關係。不僅是全世界的消費者，中國、美國和歐洲經濟都
能從「平衡貿易」中受益。（ｓｌ）

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