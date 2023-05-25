《港股偉論－黃偉豪》旅遊需求旺盛，同程旅行緊握復甦績優可期

《港股偉論》中國旅遊業經過三年漫長的疫情洗禮後，２０２３年終於迎來強勁反彈，從五

一黃金周期間全國各地旅遊景點人頭湧湧擠得水洩不通的壯觀情景可見內地旅遊需求旺盛。人民

出遊之心被遏抑多久，需求獲得釋放時爆升的力度就有多狠。剛公布２０２３年首季業績的同程

旅行（００７８０）乘著市場復甦之勢，憑藉疫情期間所作的鋪墊，成功把握機遇，業績迅速大

幅反彈。



＊２０２３年首季度業績全面反彈＊



疫情防控措施解除以來，中國旅遊業出現顯著復甦，同程旅行把握住被遏抑已久的市場需求

，在２０２３年第一季度實現了各業務營收及用戶規模全面創新高。第一季收入增加５０﹒５％

至２５﹒８６億元（人民幣．下同），期內經調整溢利增加１０５﹒６％至５﹒０４億元；經調

整淨利潤率由１４﹒３％上升至１９﹒５％，整體利潤不論在同比、環比或較疫情前比較均有明

顯增長。２０２３年１－３月期間，同程旅行的兩項主要業務，包括交通票務及住宿預訂，收入

均達到歷史新高。



＊交通票務及住宿預訂業務雙雙創新高＊



疫情的三年間，同程旅行不僅在機票、火車票、酒店等傳統出行領域持續鞏固市場優勢，還

建立了覆蓋休閒度假、景區門票、汽車票、用車、簽證等全鏈條服務的產品體系，令來自交通票

務的收入更多元化。在總票務量的歷史新高所推動下，同程旅行今年首季度交通票務服務收入同

比增長３５﹒９％至１３﹒８２億元，佔總收入５３﹒５％。

住宿業務的表現更為亮眼，第一季收入同比增長５３﹒６％至８﹒３４億元，銷售間夜亦取

得顯著增長，創下歷史新高。住宿業務佔總業務收入的比例在持續提升，達到３２﹒３％，比疫

情前２０１９年的２７﹒４％，高出４﹒８３％，令其收入結構更加穩健。

集團其他來自廣告服務、會員服務、配套增值用戶服務、酒店管理服務、商旅旅遊服務及景

點門票服務等收入也顯著上升，同比增加１３４﹒１％至３﹒６９億元，佔總收入的１４﹒２％

。



＊月活躍用戶規模逾２﹒８億人＊



疫情加速催化中國旅客預訂線上化率，同程旅行捕捉這些變化中的機會，將服務場景從出行

的「主動脈」滲透至周末休閒、生活服務、日常通勤等「毛細血管」。在持續深耕騰訊生態的同

時，同程旅行也拓展了手機廠商、短視頻、工應用程式、線下服務等服務場景，在服務體驗提升

下，２０２３年第一季平均月活躍用戶及平均月付費用戶規模創新高，平均月活躍用戶數目增加

１６﹒９％至２﹒８２億人；平均月付費用戶數目增加３０﹒６％至４１４０萬人；用戶付費率

由１２﹒９％增加至１４﹒５％。



＊構建「一站式旅行平台」＊



疫情令用戶需求出現結構性轉變，本地度假和短途旅行需求日益旺盛。隨著同程旅行的持續

布局，其服務已從長途旅遊出行延伸至休閑度假、生活服務等高頻場景，進一步增強了「一站式

旅行平台」的服務能力。

同程旅行通過自身增長及併購為未來長遠發展構建更多增長點，集團擴大了酒店管理業務範

圍，並在收購傳統旅遊代理公司後開始發展旅行團業務。目前專注於旅行團業務的重組及重建，

未來有望成為集團日後進軍國際旅遊市場的入口。

同程旅行已積累了豐富的用戶和行業經驗，並建立了穩固的市場地位和品牌影響力，這將幫

助同程旅行獲得先機，並為其高速發展創造更大的市場空間。

《中薇證券研究部執行董事 黃偉豪》（本欄逢周四刊出）

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）

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