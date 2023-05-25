《陸言堂－陳永陸》港華智慧能源受惠零碳科技基金，籲跌市時吸納

《陸言堂》跌市防守性較強的股份一直是公用股。港華智慧能源（０１０８３）早於

２０１６年開始發展智慧能源業務，配合國家訂立「３０６０雙碳目標」，隨著２０２０年中國

拉開「雙碳」時代序幕，能源科技創新已同時溶入綠能發展。公司投入發展光伏、儲能、能效管

理、碳及電力交易等領域，是以技術驅動的能源行業創新企業。母公司中華煤氣（００００３）

近日宣布與ＩＤＧ資本聯合打造內地首支零碳科技投資基金，並已完成５０億元人民幣基金募集

目標。該基金是內地首支「技術投資＋場景賦能」為主題的零碳科技基金（「基金」）。參與基

金認購的有限合夥人（ＬＰ）包括地方政府、頭部主權基金、國內外大型保險資金，以及政府產

業引導基金等知名機構。



基金不僅為零碳科技領域的創新創業企業提供資本支援，同時還開放煤氣公司及港華智慧能

源豐富的應用場景，加速被投企業的產品和技術在應用場景上的落地和實踐。事實上，港華智慧

能源在全國２２個省區投資建設了５００多個智慧能源項目，布局８０個零碳工業園區，為工商

業企業客戶和工業園區提供綠色、安全、高效的零碳智慧能源管理服務和技術解決方案。這些經

驗及場景都可賦能給基金的被投企業，加速其研發的新產品或解決方案落地。而基金管理人

ＩＤＧ資本擁有多年的能源行業投資經驗，深耕新能源行業２０餘年，投資了整個新能源產業鏈

和賽道為數眾多的優秀能源企業。同時，ＩＤＧ資本基因根植於科技，在技術驅動的能源綠色變

革時代，對於將技術革命浪潮引領傳統能源行業變革有獨到的理解和優勢。港華智慧能源未來將

可受惠於零碳科技基金帶來的創新綠色科技，實在是大市調整時中長線吸納的好機會。

《獨立股評人 陳永陸》



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