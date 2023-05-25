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25/05/2023 09:44

【香港要聞】國泰歧視風波，平機會：無心之失或說笑不能用作抗辯

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國泰航空（００２９３）空中服務員涉歧視不懂英語乘客，事
件繼續發酵，３名涉事空中服務員被解僱。平機會主席朱敏健今早在電台節目上表示，服務提供
者若要求僱客使用某種語言才提供服務，有機會構成《種族歧視條例》下的間接歧視；即使只是
取笑性質，未必有實際行動，也可能構成「種族騷擾」，強調無心之失或說笑，只能成為減輕責
任的理由，不構成不違法的辯護理由。
　
＊政府正斟酌「族內歧視」立法具體形式＊
　
　　被問到如果只是「私下取笑」，實際上沒有作差別待遇，該如何看待，朱敏健指，若是如此
，就會跌入另一種歧視範圍，即「種族騷擾、中傷」，因為這始終是在在職環境中的言論，令聽
到的人感到不舒服，或是被藐視、侮辱。「即使說話不是直接和對方說，也未必是決定因素」，
只要有任何形式讓受眾聽到，也可能為他人營造不受歡迎的環境，都是一種騷擾中傷。
　　平機會早前向政府提出在《種族歧視條例》加入「族內歧視」建議，朱敏健指，已與政府、
立法會多次溝通，尚未達到共識，希望能盡快完成修例。他不確定今年內能否完成立法工作，但
原則上亦希望政府盡快處理。（ｃｌ）

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