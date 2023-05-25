【香港要聞】盧寵茂指責有人就器官移植議題造謠作假

《經濟通通訊社２５日專訊》立法會辯論有關落實與內地器官移植合作互助機制的議案，大

部分議員表示支持。醫務衞生局局長盧寵茂表示，近日有人就器官移植議題製造矛盾，指要識穿

少數人造謠作假，危害正在輪候移植病人得到重生的機會，醫衞局將聯同醫學界加強解說，令市

民更明白及支持器官捐贈。

他指，器官移植成效受不同因素影響，配對過程中，可能出現本地系統無法配對適合器官的

情況，而香港與內地過去亦間歇性有進行跨境移植，強調有嚴謹的監察制度。他表示，香港器官

捐贈率偏低，每年只有幾十宗遺體移植個案，令有需要的病人平均要輪候５年，最長輪候年期達

２９年。

醫療衞生界立法會議員林哲玄指，近日傳出有多人退出捐贈名冊，令輪候病人機會更渺茫。

對於有人擔心跨境移植會影響本地器官移植的聲譽，他指有國家地區或人士對中國存有偏見，但

不等於是事實。

工聯會吳秋北稱，香港器官捐贈數目極為有限，現時有超過２５００病人等候接受器官移植

，不少病人未能等到器官移植而離世。他說，國家設有「中國人體器官分配與共用計算機系統」

，法律規定亦嚴格，捐贈和移植數量居於世界第二、亞洲第一。他期望兩地盡快落實合作框架。

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