【外圍經濟】歐洲銀行業壓力測試顯示大型銀行財務狀況普遍穩健

《經濟通通訊社２５日專訊》歐洲一項重要壓力測試的初步結果顯示，當地許多大型銀行的
財務狀況穩健。
知情人士透露，向歐洲銀行業管理局（ＥＢＡ）兩年期評估提交的初步結果顯示，在所謂負
面情景下，數家銀行的資本比率高於先前測試的結果。測試將於７月底結束。
不過，ＥＢＡ的一名發言人表示，評估仍在進行，不應倉促得出結論。（ｒｃ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
|國際動態25/05/2023
美眾院報告建議加強對中國進行制裁
|大行報告25/05/2023
【大行炒D乜】小米、聯想績後點部署？一表盡覽大行最新評級目標價
|財經熱話25/05/2023
恒指失守18800創今年新低
|財經熱話25/05/2023
債限談判未有突破，美股向下道指收挫逾250點
|開市Good Morning25/05/2023
林家亨料美國債限問題下周解決 港股有望築底回升
|財經熱話25/05/2023
【虛幣世界】美官員對加息存在分歧，比特幣跌穿26500美元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰