【外圍經濟】歐洲銀行業壓力測試顯示大型銀行財務狀況普遍穩健

《經濟通通訊社２５日專訊》歐洲一項重要壓力測試的初步結果顯示，當地許多大型銀行的

財務狀況穩健。

知情人士透露，向歐洲銀行業管理局（ＥＢＡ）兩年期評估提交的初步結果顯示，在所謂負

面情景下，數家銀行的資本比率高於先前測試的結果。測試將於７月底結束。

不過，ＥＢＡ的一名發言人表示，評估仍在進行，不應倉促得出結論。（ｒｃ）

