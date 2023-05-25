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25/05/2023 09:38

【外圍經濟】歐洲銀行業壓力測試顯示大型銀行財務狀況普遍穩健

　　《經濟通通訊社２５日專訊》歐洲一項重要壓力測試的初步結果顯示，當地許多大型銀行的
財務狀況穩健。
　　知情人士透露，向歐洲銀行業管理局（ＥＢＡ）兩年期評估提交的初步結果顯示，在所謂負
面情景下，數家銀行的資本比率高於先前測試的結果。測試將於７月底結束。
　　不過，ＥＢＡ的一名發言人表示，評估仍在進行，不應倉促得出結論。（ｒｃ）

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