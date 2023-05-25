【外圍經濟】新加坡第一季度ＧＤＰ按月下降０﹒４％

《經濟通通訊社２５日專訊》新加坡貿易與工業部發布第一季度終值估算數據，ＧＤＰ折合
年率按月下降０﹒４％，較市場預期下降０﹒７％低。
新加坡政府維持對今年ＧＤＰ增長０﹒５％至２﹒５％的預測不變，實際增速可能會在區間
中點。
貿易與工業部表示，航空和旅遊業的前景仍然樂觀，將會繼續推動酒店及休閒娛樂行業的發
展。（ｒｃ）
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