長實集團（１１１３）７８７９萬元回購１８２萬股，金額今年最大

《經濟通通訊社２５日專訊》長實集團（０１１１３）公布，昨天斥約７８７８﹒８萬元回

購１８１﹒９５萬股，單日回購金額為今年以來最大。

該集團回購每股最高價４３﹒６元，最低價４２﹒６元，而自普通決議案通過以來累計回購

２５２﹒６萬股，佔約０﹒０７％股權。（ｗｈ）

