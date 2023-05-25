長實集團（１１１３）７８７９萬元回購１８２萬股，金額今年最大

《經濟通通訊社２５日專訊》長實集團（０１１１３）公布，昨天斥約７８７８﹒８萬元回
購１８１﹒９５萬股，單日回購金額為今年以來最大。
該集團回購每股最高價４３﹒６元，最低價４２﹒６元，而自普通決議案通過以來累計回購
２５２﹒６萬股，佔約０﹒０７％股權。（ｗｈ）
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消息:政府擬建造業及機場分別輸入過萬名外勞
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