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25/05/2023 07:53

長實集團（１１１３）７８７９萬元回購１８２萬股，金額今年最大

　　《經濟通通訊社２５日專訊》長實集團（０１１１３）公布，昨天斥約７８７８﹒８萬元回
購１８１﹒９５萬股，單日回購金額為今年以來最大。
　　該集團回購每股最高價４３﹒６元，最低價４２﹒６元，而自普通決議案通過以來累計回購
２５２﹒６萬股，佔約０﹒０７％股權。（ｗｈ）

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