【北水炒Ｄ乜】淨流出３４﹒９５億元，買騰訊沽盈富

《經濟通通訊社２５日專訊》昨日（２４日）恒指低開１５１點，報１９２７９點。最高跌
１２７點報１９３０４點，最低跌３８４點報１９０４６點。恒指收報１９１１５點，跌３１５
點或１﹒６２％。
北水全日淨流出３４﹒９５億元，上日淨流入５０﹒５３億元。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、李寧（０２３３１）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依
次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、建設銀行（００９３９）。
主板成交９７９﹒６７億元增加１３﹒４％。其中港股通成交２４２﹒２億元，佔總成交
２４﹒７％。
騰訊控股跌０﹒９５％報３３２﹒４元，北水淨買入２﹒４億元；李寧跌２﹒０７％報
４７﹒４元，北水淨買入１﹒１億元；中芯國際跌０﹒１％報１９﹒６８元，北水淨買入
７７００萬元。
盈富基金跌１﹒４８％報１９﹒３１元，北水淨賣出２７﹒５億元；恒生中國企業跌
１﹒８６％報６５﹒３４元，北水淨賣出６﹒８億元；建設銀行跌２﹒６４％報５﹒１６元，北
水淨賣出２﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） ２﹒４０
李寧 （０２３３１） １﹒０８
中芯國際 （００９８１） ０﹒７７
中國神華 （０１０８８） ０﹒６９
美團 （０３６９０） ０﹒６１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
盈富基金 （０２８００） －２７﹒５４
恒生中國企業 （０２８２８） －６﹒８０
建設銀行 （００９３９） －２﹒０９
南方恒生科技 （０３０３３） －１﹒１５
中國石油股份 （００８５７） －０﹒２６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多