  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/05/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出３４﹒９５億元，買騰訊沽盈富

　　《經濟通通訊社２５日專訊》昨日（２４日）恒指低開１５１點，報１９２７９點。最高跌
１２７點報１９３０４點，最低跌３８４點報１９０４６點。恒指收報１９１１５點，跌３１５
點或１﹒６２％。
　　北水全日淨流出３４﹒９５億元，上日淨流入５０﹒５３億元。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、李寧（０２３３１）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依
次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交９７９﹒６７億元增加１３﹒４％。其中港股通成交２４２﹒２億元，佔總成交
２４﹒７％。
　　騰訊控股跌０﹒９５％報３３２﹒４元，北水淨買入２﹒４億元；李寧跌２﹒０７％報
４７﹒４元，北水淨買入１﹒１億元；中芯國際跌０﹒１％報１９﹒６８元，北水淨買入
７７００萬元。
　　盈富基金跌１﹒４８％報１９﹒３１元，北水淨賣出２７﹒５億元；恒生中國企業跌
１﹒８６％報６５﹒３４元，北水淨賣出６﹒８億元；建設銀行跌２﹒６４％報５﹒１６元，北
水淨賣出２﹒１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　２﹒４０
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　　１﹒０８
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　　０﹒７７
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　　０﹒６９
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　０﹒６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　－２７﹒５４
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－６﹒８０
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒０９
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　－１﹒１５
　　中國石油股份　（００８５７）　　　　　－０﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話25/05/2023
【虛幣世界】美官員對加息存在分歧，比特幣跌穿26500美元
人氣文章財經熱話24/05/2023
【小米業績】小米首季虧轉盈賺42億人幣　經調整利潤升13%
人氣文章中國故事24/05/2023
《神州經脈》滬綜指四個月低　人幣即期止跌　美國芯片禁令擬再擴
人氣文章財經熱話24/05/2023
澳門疫情再起濠賭股全線急挫　大行仍唱好可趁機買入？
人氣文章生財有道24/05/2023
【高息定存】港元定存4厘比拼　3個月息王達4.2厘！
人氣文章香港要聞24/05/2023
李夏茵:新冠疫情已達高峰，料個案逐步減少
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金