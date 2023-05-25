《日入而息》美團首季扭虧賺３４億人幣，網易首季多賺５４％

《今天重點》

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美團（０３６９０）首季虧轉盈賺３３﹒６億元人民幣，經調整溢利５５億人幣遠勝預期；首季

核心本地商業經營溢利升約１倍，新業務經營虧損續收窄

網易（０９９９９）首季經調整淨利潤按年升４８％，息９﹒３美仙

微博（０９８９８）首季虧轉盈賺１億美元，派特息０﹒８５美元

石藥集團（０１０９３）首季純利升１﹒７％至１４﹒３億元人民幣

傳瀋陽市政府擬收購華晨（０１１１４）汽車集團，將間接持有華晨中國３０％股權

比亞迪（０１２１１）回應長汽舉報產品及相關檢測符合國家標準

國泰（００２９３）內部文件表示解僱涉事員工是保障公司及全體同事利益必要行動；不同意空

中服務員工會立場，網傳英文內部信屬偽造；前往東京航班機門故障，班機延誤個多小時

標普確認香港信用評級「ＡＡ＋」，展望維持「穩定」

商務部表示有關美光審查是維護中國國家安全必要措施；中美商務部長ＡＰＥＣ貿易部長會期間

將會面；希望Ｇ７成員將不尋求對華脫勾表態落到實處

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《即日市況》

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恒指低收３６９點報１８７４６，東方海外瀉７％，比亞迪挫逾５％

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒１％險守三千二，外資三日流走逾２百億

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《美元匯價》

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歐元料１﹒０７附近有支持，小注博反彈

歐元最新報１﹒０７２８╱２９，日圓最新報１３９﹒４８╱４９

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《公司業績》

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石藥集團（０１０９３）首季純利升１﹒７％至１４﹒３億元人民幣

微博（０９８９８）首季虧轉盈賺１億美元，派特息０﹒８５美元

美團（０３６９０）首季虧轉盈賺３３﹒６億元人民幣，經調整溢利５５億人幣遠勝預期；首季

核心本地商業經營溢利升約１倍，新業務經營虧損續收窄

網易（０９９９９）首季經調整淨利潤按年升４８％，息９﹒３美仙

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《公司資訊》

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金石投資（００９０１）被高院頒令清盤，繼續停牌

傳巨星傳奇下周招股，６月中掛牌

中海油（００８８３）料今年南海東部油田油氣產量將超去年

滙控（００００５）聚焦亞洲，擬退出１２市場但不包括墨西哥；滙豐調查指六成家長預期子女

海外升學平均花費２６５萬元

愛奇藝重新考慮在香港第二上市

比亞迪（０１２１１）回應長汽舉報產品及相關檢測符合國家標準

攜程（０９９６１）將與柬埔寨國家航空共同開展智慧機場運營

據報長鑫存儲委任中金和中信建投作為ＩＰＯ保薦人

港鐵（０００６６）東涌線延線動工，東涌西站將成新終點站

國泰（００２９３）內部文件表示解僱涉事員工是保障公司及全體同事利益必要行動；不同意空

中服務員工會立場，網傳英文內部信屬偽造；前往東京航班機門故障，班機延誤個多小時

小米（０１８１０）首季全球智能手機市場受壓影響收入，續加大研發開支

微信表示公眾號商業合作營銷內容，７月起需經騰訊廣告平台發布

中海油（００８８３）公司港股估值被低估，派息將不低於四成，視乎股價回購

寶龍商業（０９９０９）行政總裁斥３４萬增持公司８﹒２５萬股股份

英達公路再生科技（０６８８８）根據英達股份獎勵計劃購買股份

新地（０００１６）ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ第２Ａ期下周初開價，首批不少於１８６伙

華信地產財務（００２５２）提交土地共享，申請葵涌梨木道建逾１２００伙

華潤首推「青雲啟夢」香港大學生跨境支教計劃

載通（０００６２）附屬九巴向數碼通附屬購買ＰＣＳ及５Ｇ Ｗｉ－Ｆｉ系統

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《國企紅籌》

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長城汽車（０２３３３）舉報比亞迪部分車型常壓油箱排放不達標

深圳控股（６０４）４月合同銷售額按年升１﹒１倍

傳瀋陽市政府擬收購華晨（０１１１４）汽車集團，將間接持有華晨中國３０％股權

芯成科技（００３６５）附屬合榮電站一期工程已於山西省大同市成功啟動送電

招商局港口（００１４４）附屬訂立產權交易合同，料收益１﹒５億元人民幣

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《神州民企》

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港華智慧能源（０１０８３）料上半年售氣量升９％，全年或達雙位數增長；退出上海燃氣投資

不代表退出上海市場

都市麗人（０２２９８）主席斥３３萬元增持公司８５萬股股份

中國東方集團（００５８１）首季自行生產的鋼鐵產品銷量約２２０萬噸

新明中國（０２６９９）進一步延遲刊發２０２２年經審核年度業績

百融雲（０６６０８）首季收入按年升２５％至５﹒６６億元人民幣

快手（０１０２４）與正順好房合作直播賣樓，培養新型地產經紀

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《中國要聞》

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中誠信今年中國經濟增速可達到５﹒７％；毛振華稱不認可關於房地產任何樂觀的分析；警惕地

產價格大幅下跌引發資產負債表衰退

據報國家金監總局就常態經營商業養老保險徵業內意見

易會滿會見盧森堡財政部部長，就宏觀經濟等交流看法

內地語音聊天室龍頭伴伴涉開賭場，４高管被帶走調查

５０城新房成交環比降１３％，料５月樓市復甦遇阻

內地推進雙千兆網絡統籌集約建設，保障平等接入

回應「１６０億賣２０個商場」，萬達集團表示不實消息

回應北京部分汽水機無貨賣，中糧可口可樂表示供貨正常

國泰君安預計人行下月有機會下調ＭＬＦ利率

人行深圳召開座談會，部署推動金融支持深圳外貿；７０億逆回購利率持平，淨投放５０億

易綱會見盧森堡財長，就中盧經濟金融形勢等交換意見

內地收數公司龍頭突停業，員工集體被捕資金遭凍結

中證監方星海稱加強監管初級產品期貨市場

上交所與新加坡交易所簽ＥＴＦ產品互通合作備忘錄

深圳第二批擬出讓１０宗宅地，深圳灣超級總部地塊在列

昆明國資委辟謠城投債會議紀要，海通、民行也急撇清

中國互聯網協會表示警惕「ＡＩ換臉、換聲」新騙局

報告指中國企業正提升ＥＳＧ水平，有賴投資者推動

上期所表示加快推出組合保證金制度、大宗交易機制；發布３年戰略規劃：鞏固亞太領先交易所

地位；積極推進液化天然氣期貨和期權上市工作

據報美銀促４０亞太員工調職，因中國交易活動停滯

海關總署表示下月２日起ＲＣＥＰ成員方增加菲律賓

北京透過美團發４０００萬消費券，每人每天最多領２千

深圳車牌最低成交價跌至１萬元，創５年新低

商務部重申日本應避免阻礙兩國半導體行業正常發展；要為中國汽車出口做好運輸保障、金融等

工作

上海迪士尼門票６月２３日起漲價，最高漲６０元

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒８２％，報１６２９２點

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《國際要聞》

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李輝訪德討論烏克蘭危機，外交部表示危機根源本可避免

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《外圍經濟》

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土耳其央行要求當地銀行購買美元債券

德國首季經濟下修至按季收縮０﹒３％，陷技術性衰退

投資者押注日本消費者價格持續上漲

新加坡第一季度ＧＤＰ按月下降０﹒４％

歐洲銀行業壓力測試顯示大型銀行財務狀況普遍穩健

瑞銀預計垃圾債券利差將於第三季度擴大

美國兩黨重啟債務上限談判，麥卡錫重申能避免違約

英國通脹高於預估，英倫銀行加息壓力增

阿根廷政府收緊石油公司進入外匯市場的規定

韓國央行宣布維持政策利率在３﹒５厘，符合預期

高盛策略師建議投資者購買高股息股票

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《大國博弈》

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被指支助黑客入侵美國通信基建，中方轟毫無證據

商務部表示有關美光審查是維護中國國家安全必要措施；中美商務部長ＡＰＥＣ貿易部長會期間

將會面；希望Ｇ７成員將不尋求對華脫勾表態落到實處

Ｎｉｋｅ行政總裁表示與中國脫勾將是全球貿易災難

英偉達ＣＥＯ黃仁勳稱美中晶片戰或重創美科技業

微軟表示中國黑客２０２１年年中開始入侵美國通訊基建

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《其他消息》

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中原ＣＣＬ按周升０﹒６８％，連升３周共１﹒７１％

深股通全日流出３９億元，外資３日累計流出２２０億元；滬股通全日流出４４億元，外資大幅

淨流出近９６億元

夏寶龍考察澳門第三天，今早到新口岸區酒樓飲茶

公屋富戶政策收緊，房委黃碧如表示或聘具執法經驗人士查核

政府收緊公屋富戶政策，社區組織協會倡房署與土地註冊處互通資料

澳門本地居民失業率跌至３﹒６％；澳門首季ＧＤＰ按年實質升３８﹒８％，經濟總量回復至疫

前６６％

陳茂波稱東涌線延線具備莫大社會效益和經濟效益

盧寵茂稱市民有權自願登記或取消器官捐贈，違法論只針對網上造謠；指責有人就器官移植議題

造謠作假

破產及公司法例條例草案刊憲，配合破管署實施電子提交文件系統

習近平回信勉勵澳門科大衛星團隊，賀一誠稱對廣大居民巨大鼓舞

通訊辦提醒有線收費電視用戶留意下周四終止服務後合約安排

蕭澤頤稱黑暴期間很多遊行遭騎劫，警方須做好把關

黎智英申請永久終止聆訊，高院下周一裁決

國泰歧視風波，平機會表示無心之失或說笑不能用作抗辯

謝偉銓接過榮休政協證書，繼續在其他崗位服務國家

汽車交通運輸業總工會反對輸入外勞，憂年長司機失去工作機會

牌照申請人承認向證監會作虛假陳述，判罰８０００元及繳付調查費

獅子山隧道周日實施「易通行」，凌晨４時半起封閉半小時

華員會倡公務員劃一加薪５﹒１％，稱疫後追補通脹是合理做法

通訊局不時抽查電話卡登記資料，若未按指示核實或不能用卡

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