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即市新聞

25/05/2023 19:39

《日入而息》美團首季扭虧賺３４億人幣，網易首季多賺５４％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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美團（０３６９０）首季虧轉盈賺３３﹒６億元人民幣，經調整溢利５５億人幣遠勝預期；首季
核心本地商業經營溢利升約１倍，新業務經營虧損續收窄　　　　　　　　　　　　　　　　　
網易（０９９９９）首季經調整淨利潤按年升４８％，息９﹒３美仙　　　　　　　　　　　　
微博（０９８９８）首季虧轉盈賺１億美元，派特息０﹒８５美元　　　　　　　　　　　　　
石藥集團（０１０９３）首季純利升１﹒７％至１４﹒３億元人民幣　　　　　　　　　　　　
傳瀋陽市政府擬收購華晨（０１１１４）汽車集團，將間接持有華晨中國３０％股權　　　　　
比亞迪（０１２１１）回應長汽舉報產品及相關檢測符合國家標準　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）內部文件表示解僱涉事員工是保障公司及全體同事利益必要行動；不同意空
中服務員工會立場，網傳英文內部信屬偽造；前往東京航班機門故障，班機延誤個多小時　　　
標普確認香港信用評級「ＡＡ＋」，展望維持「穩定」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示有關美光審查是維護中國國家安全必要措施；中美商務部長ＡＰＥＣ貿易部長會期間
將會面；希望Ｇ７成員將不尋求對華脫勾表態落到實處　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收３６９點報１８７４６，東方海外瀉７％，比亞迪挫逾５％
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指收跌０﹒１％險守三千二，外資三日流走逾２百億
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　歐元料１﹒０７附近有支持，小注博反彈　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０７２８╱２９，日圓最新報１３９﹒４８╱４９
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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石藥集團（０１０９３）首季純利升１﹒７％至１４﹒３億元人民幣　　　　　　　　　　　　
微博（０９８９８）首季虧轉盈賺１億美元，派特息０﹒８５美元　　　　　　　　　　　　　
美團（０３６９０）首季虧轉盈賺３３﹒６億元人民幣，經調整溢利５５億人幣遠勝預期；首季
核心本地商業經營溢利升約１倍，新業務經營虧損續收窄　　　　　　　　　　　　　　　　　
網易（０９９９９）首季經調整淨利潤按年升４８％，息９﹒３美仙　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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金石投資（００９０１）被高院頒令清盤，繼續停牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳巨星傳奇下周招股，６月中掛牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中海油（００８８３）料今年南海東部油田油氣產量將超去年　　　　　　　　　　　　　　　
滙控（００００５）聚焦亞洲，擬退出１２市場但不包括墨西哥；滙豐調查指六成家長預期子女
海外升學平均花費２６５萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛奇藝重新考慮在香港第二上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
比亞迪（０１２１１）回應長汽舉報產品及相關檢測符合國家標準　　　　　　　　　　　　　
攜程（０９９６１）將與柬埔寨國家航空共同開展智慧機場運營　　　　　　　　　　　　　　
據報長鑫存儲委任中金和中信建投作為ＩＰＯ保薦人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）東涌線延線動工，東涌西站將成新終點站　　　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）內部文件表示解僱涉事員工是保障公司及全體同事利益必要行動；不同意空
中服務員工會立場，網傳英文內部信屬偽造；前往東京航班機門故障，班機延誤個多小時　　　
小米（０１８１０）首季全球智能手機市場受壓影響收入，續加大研發開支　　　　　　　　　
微信表示公眾號商業合作營銷內容，７月起需經騰訊廣告平台發布　　　　　　　　　　　　　
中海油（００８８３）公司港股估值被低估，派息將不低於四成，視乎股價回購　　　　　　　
寶龍商業（０９９０９）行政總裁斥３４萬增持公司８﹒２５萬股股份　　　　　　　　　　　
英達公路再生科技（０６８８８）根據英達股份獎勵計劃購買股份　　　　　　　　　　　　　
新地（０００１６）ＮＯＶＯ　ＬＡＮＤ第２Ａ期下周初開價，首批不少於１８６伙　　　　　
華信地產財務（００２５２）提交土地共享，申請葵涌梨木道建逾１２００伙　　　　　　　　
華潤首推「青雲啟夢」香港大學生跨境支教計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
載通（０００６２）附屬九巴向數碼通附屬購買ＰＣＳ及５Ｇ　Ｗｉ－Ｆｉ系統　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　長城汽車（０２３３３）舉報比亞迪部分車型常壓油箱排放不達標　　　　　　　　
　　深圳控股（６０４）４月合同銷售額按年升１﹒１倍　　　　　　　　　　　　　　
　　傳瀋陽市政府擬收購華晨（０１１１４）汽車集團，將間接持有華晨中國３０％股權
　　芯成科技（００３６５）附屬合榮電站一期工程已於山西省大同市成功啟動送電　　
　　招商局港口（００１４４）附屬訂立產權交易合同，料收益１﹒５億元人民幣　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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港華智慧能源（０１０８３）料上半年售氣量升９％，全年或達雙位數增長；退出上海燃氣投資
不代表退出上海市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
都市麗人（０２２９８）主席斥３３萬元增持公司８５萬股股份　　　　　　　　　　　　　　
中國東方集團（００５８１）首季自行生產的鋼鐵產品銷量約２２０萬噸　　　　　　　　　　
新明中國（０２６９９）進一步延遲刊發２０２２年經審核年度業績　　　　　　　　　　　　
百融雲（０６６０８）首季收入按年升２５％至５﹒６６億元人民幣　　　　　　　　　　　　
快手（０１０２４）與正順好房合作直播賣樓，培養新型地產經紀　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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中誠信今年中國經濟增速可達到５﹒７％；毛振華稱不認可關於房地產任何樂觀的分析；警惕地
產價格大幅下跌引發資產負債表衰退　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報國家金監總局就常態經營商業養老保險徵業內意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　
易會滿會見盧森堡財政部部長，就宏觀經濟等交流看法　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地語音聊天室龍頭伴伴涉開賭場，４高管被帶走調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５０城新房成交環比降１３％，料５月樓市復甦遇阻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地推進雙千兆網絡統籌集約建設，保障平等接入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
回應「１６０億賣２０個商場」，萬達集團表示不實消息　　　　　　　　　　　　　　　　　
回應北京部分汽水機無貨賣，中糧可口可樂表示供貨正常　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰君安預計人行下月有機會下調ＭＬＦ利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行深圳召開座談會，部署推動金融支持深圳外貿；７０億逆回購利率持平，淨投放５０億　　
易綱會見盧森堡財長，就中盧經濟金融形勢等交換意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地收數公司龍頭突停業，員工集體被捕資金遭凍結　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證監方星海稱加強監管初級產品期貨市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上交所與新加坡交易所簽ＥＴＦ產品互通合作備忘錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳第二批擬出讓１０宗宅地，深圳灣超級總部地塊在列　　　　　　　　　　　　　　　　　
昆明國資委辟謠城投債會議紀要，海通、民行也急撇清　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國互聯網協會表示警惕「ＡＩ換臉、換聲」新騙局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
報告指中國企業正提升ＥＳＧ水平，有賴投資者推動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上期所表示加快推出組合保證金制度、大宗交易機制；發布３年戰略規劃：鞏固亞太領先交易所
地位；積極推進液化天然氣期貨和期權上市工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報美銀促４０亞太員工調職，因中國交易活動停滯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海關總署表示下月２日起ＲＣＥＰ成員方增加菲律賓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京透過美團發４０００萬消費券，每人每天最多領２千　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳車牌最低成交價跌至１萬元，創５年新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部重申日本應避免阻礙兩國半導體行業正常發展；要為中國汽車出口做好運輸保障、金融等
工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海迪士尼門票６月２３日起漲價，最高漲６０元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒８２％，報１６２９２點
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　李輝訪德討論烏克蘭危機，外交部表示危機根源本可避免
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　土耳其央行要求當地銀行購買美元債券　　　　　　　
　　德國首季經濟下修至按季收縮０﹒３％，陷技術性衰退
　　投資者押注日本消費者價格持續上漲　　　　　　　　
　　新加坡第一季度ＧＤＰ按月下降０﹒４％　　　　　　
　　歐洲銀行業壓力測試顯示大型銀行財務狀況普遍穩健　
　　瑞銀預計垃圾債券利差將於第三季度擴大　　　　　　
　　美國兩黨重啟債務上限談判，麥卡錫重申能避免違約　
　　英國通脹高於預估，英倫銀行加息壓力增　　　　　　
　　阿根廷政府收緊石油公司進入外匯市場的規定　　　　
　　韓國央行宣布維持政策利率在３﹒５厘，符合預期　　
　　高盛策略師建議投資者購買高股息股票　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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被指支助黑客入侵美國通信基建，中方轟毫無證據　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示有關美光審查是維護中國國家安全必要措施；中美商務部長ＡＰＥＣ貿易部長會期間
將會面；希望Ｇ７成員將不尋求對華脫勾表態落到實處　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｎｉｋｅ行政總裁表示與中國脫勾將是全球貿易災難　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英偉達ＣＥＯ黃仁勳稱美中晶片戰或重創美科技業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
微軟表示中國黑客２０２１年年中開始入侵美國通訊基建　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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中原ＣＣＬ按周升０﹒６８％，連升３周共１﹒７１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通全日流出３９億元，外資３日累計流出２２０億元；滬股通全日流出４４億元，外資大幅
淨流出近９６億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
夏寶龍考察澳門第三天，今早到新口岸區酒樓飲茶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公屋富戶政策收緊，房委黃碧如表示或聘具執法經驗人士查核　　　　　　　　　　　　　　　
政府收緊公屋富戶政策，社區組織協會倡房署與土地註冊處互通資料　　　　　　　　　　　　
澳門本地居民失業率跌至３﹒６％；澳門首季ＧＤＰ按年實質升３８﹒８％，經濟總量回復至疫
前６６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱東涌線延線具備莫大社會效益和經濟效益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
盧寵茂稱市民有權自願登記或取消器官捐贈，違法論只針對網上造謠；指責有人就器官移植議題
造謠作假　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
破產及公司法例條例草案刊憲，配合破管署實施電子提交文件系統　　　　　　　　　　　　　
習近平回信勉勵澳門科大衛星團隊，賀一誠稱對廣大居民巨大鼓舞　　　　　　　　　　　　　
通訊辦提醒有線收費電視用戶留意下周四終止服務後合約安排　　　　　　　　　　　　　　　
蕭澤頤稱黑暴期間很多遊行遭騎劫，警方須做好把關　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黎智英申請永久終止聆訊，高院下周一裁決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰歧視風波，平機會表示無心之失或說笑不能用作抗辯　　　　　　　　　　　　　　　　　
謝偉銓接過榮休政協證書，繼續在其他崗位服務國家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
汽車交通運輸業總工會反對輸入外勞，憂年長司機失去工作機會　　　　　　　　　　　　　　
牌照申請人承認向證監會作虛假陳述，判罰８０００元及繳付調查費　　　　　　　　　　　　
獅子山隧道周日實施「易通行」，凌晨４時半起封閉半小時　　　　　　　　　　　　　　　　
華員會倡公務員劃一加薪５﹒１％，稱疫後追補通脹是合理做法　　　　　　　　　　　　　　
通訊局不時抽查電話卡登記資料，若未按指示核實或不能用卡　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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