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即市新聞

29/05/2023 07:49

《國金頭條》美股三大指數齊升，市場關注美債上限進展，美元漲

　　《經濟通通訊社２９日專訊》上周五（２６日）紐約股市上揚。道指收報３３０９３，升
３２８點或１％；納指收報１２９７５，升２７７點或２﹒１９％；標普５００收報４２０５，
升５４點或１﹒３１％。全周計，道指累跌１％，納指累升２﹒５％，標普５００累升０﹒３％

　　晶片股連續兩日造好。Ｎｖｉｄｉａ收升２﹒５％。
　　美股周一（２９日）假期休市，本周只有４個交易日。市場繼續關注美國債務上限進展。白
宮與共和黨就債務上限問題，達成原則協議，有望避過歷史性違約，預計國會將在本周三（３１
日）表決。
　　市場另一個焦點是就業數據。５月非農新增職位預計為１８萬人，低於４月的２５﹒３萬人
。失業率預料微升０﹒１個百分點至３﹒５％。其他數據包括５月ＩＳＭ製造業指數、消費者信
心，４月建築開支等。本周聯儲局會公布反映經濟狀況的褐皮書。
　　美元兌主要貨幣普遍造好，美元兌日圓報１４０﹒８３；歐元兌美元報１﹒０７２２；英鎊
兌美元報１﹒２３４６；澳元兌美元報０﹒６５２６；美元兌加元報１﹒３６０７。
　
＊期油期金齊齊向上＊
　
　　原油期貨價格上升。投資者注視石油輸出國組織與盟友下月初政策會議結果。紐約７月期油
收報每桶７２﹒６７美元，升８４美仙或１﹒１７％。布蘭特７月期油收報每桶７６﹒９５美元
，升６９美仙或０﹒９％。
　　外圍金價變動不大。投資者注視美國債務上限談判的進展，以及利率前景。紐約６月期金收
報每盎司１９４４﹒３美元，升６０美仙。（ｋｙ）

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