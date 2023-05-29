《牛熊志選－陳其志》資金看好美團（０３９６０）

《牛熊志選》恒指上周四（２５日）失守１９０００點重要關口，一度下試１８６００點位

置並跌穿多條主要平均線，創今年新低，短線宜先審慎觀望後市。恒指牛熊證資金流情況，截至

上周三（２４日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約１﹒２億元資金淨流入，顯示有資金流

入好倉，恒指熊證則累計約６９１７萬元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截

至上周三，恒指牛證街貨主要在收回價１８８００點至１９０９９點之間，累計相當約３２５７

張期指合約；熊證街貨主要在收回價２０３００點至２０５９９點之間累計了相當約１２２３張

期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至２０﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒５個波幅點至２３﹒６％；至於３個月期股份場外期權方面，滙控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒３個波幅點至２０﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至

２４﹒７％；騰訊（００７００）的引伸波幅維持於３３％的水平；中石油（００８５７）的引

伸波幅下降１個波幅點至３０﹒２％；中海油（００８８３）的引伸波幅下降１﹒５個波幅點至

２８﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１個波幅點至２１﹒３％；友邦

（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至２７﹒４％；工行（０１３９８）的引伸波幅

下降０﹒７個波幅點至２２﹒５％；平保（０２３１８）的引伸波幅維持於３６﹒５％的水平；

南中（０２８２２）的引伸波幅維持於１９﹒８％的水平。

輪證看好資金流方面，截至上周三前一周，美團（０３６９０）的相關認購證及牛證合共錄

得約２１５４萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

美團認購證為行使價約１５０元至１６０元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒９倍至６倍；

另外，騰訊相關認購證及牛證期內錄得約１６５７萬元資金淨流入部署，資金留意行使價４００

元至４４０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約７﹒９倍至１０﹒５倍。

至於看淡資金流方面，期內港交所的相關認沽證及熊證合共錄得約９５８萬元資金淨流入部

署。港交所認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２６９元至３０８元附近的中期價外條款

，實際槓桿約７﹒１倍至９﹒２倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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