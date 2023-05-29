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即市新聞

29/05/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》趁美股休市、港股展開短期新升浪？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。上周四（２５日）開市前，筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內特
別提醒大家把握時機，中線和長線分別動用６﹒２５％和７﹒５％偷步增持現貨，短線亦部署持
有好倉過長周末。入市行動與捕捉時機（預期美國債務危機會更時獲得解決）有關，雖則圖表形
勢並不支持於當時的水平發動攻勢。昨早（２８日）得悉美國白宮與共和黨終於原則上達成協議
，對我們的倉位有利。
　　另一方面，上周四晚起，美股好友發力反攻，收市後筆者已表明自己對「跌浪已經告一段落
」的看法。其後市況顯著再升，令港股今、明（２９、３０日）兩天有較大機會趁今晚美股假期
休市，扭轉短期淡勢。若明晚美股再升，我們可大膽假設港股短期反彈浪已演變為短期新升浪，
但一切仍須視乎大市交投量增幅是否配合而定。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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