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29/05/2023 08:59

《一周攻略－周進略》美債上限正常賽果，焦點回到停加息否

　　《一周攻略》美債上限談判達成原則性協議，周三表決，這與早前數周，投資者以本身最有
力的表達方式，透過金融市場上的買賣表態，所預示結果相去不遠。
　　這段時間，風險資產跌得有限，反映出來，是投資者不相信正常情況下，最終會出事。
　
＊美國政經現實，不因意志轉移＊
　
　　事實上，大家都明白，美國的政經現實，根本不容許大規模改變其繼續債台高築的格局，因
為這是唯一可以支撐其高消費低儲蓄的模式，行之有效多年，算起來起碼是四十多年的遊戲規則

　　的確，八十年代至今，總統換過多個，上台執政的政黨換了又換，連美聯儲的主席和班子，
都換了不知凡幾，但最終不可以隨便轉換的，是這個本質上的大難題，不因人的意志隨便轉移。
　
＊觀眾愈懶理，表演更賣力＊
　
　　顯然，大家都明白這一點，都明白政客們要做秀，表演一番之後，爭取選民的注意力和支持
，方便日後安排競選工程，但中間過程，大家便一於少理。
　　可世事偏偏就是這樣弔詭，台下觀眾不重視，叫人家台上表演的情何以堪？只能繼續更加賣
力，更加誇張的表演，務求大家都要記得有過他們出場，對不？
　
＊小心違約成真，連鎖反應為患＊
　
　　如此一來，就把原本看法篤定安全無事的一場表演，變為有點令人擔心了。是的，愈是臨近
所謂限期，談不攏的概率便加速上升。之所以說是所謂限期，其實沒有絕對，即使美國財長耶倫
本身，亦算不準究竟尚有多少銀兩可供應付，萬一觸及又如何，可以想像，談判之初，一定預算
了轉圜餘地，不是剛剛好。
　　問題是，日子一直拖，則終有一天，未及宣布的限期，都可以真的到來，屆時仍然無辦法取
得共識的話，美債技術違約便成了事實，之後一連串的連鎖反應，不難想像是加速加倍的影響市
場。
　
＊恒指日線圖，悲觀的調子＊
　
　　正因如此，君不見過去幾周，原來投資者在風險資上的拋售，相當克制，沒有太大的恐慌，
但愈臨近死線，大家都傾向明哲保身，不肯太重倉。
　　遠的不說，港股在３月中至今，原本恒指只在１９０００至２１０００之間徘徊，窄幅是窄
幅，成交是低，但總不成如今愈趨向下的樣子，如今的形態，任憑誰來看這幅日線圖，都是悲觀
的調子了。
　　當然，如今有了預期中的正常賽果，下一個要看的便回歸到美聯儲會否如期暫停加息，抑或
太數據為本，受制近排通脹數字，而繼續加息。
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊登）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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