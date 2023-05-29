《一周攻略－周進略》美債上限正常賽果，焦點回到停加息否

《一周攻略》美債上限談判達成原則性協議，周三表決，這與早前數周，投資者以本身最有

力的表達方式，透過金融市場上的買賣表態，所預示結果相去不遠。

這段時間，風險資產跌得有限，反映出來，是投資者不相信正常情況下，最終會出事。



＊美國政經現實，不因意志轉移＊



事實上，大家都明白，美國的政經現實，根本不容許大規模改變其繼續債台高築的格局，因

為這是唯一可以支撐其高消費低儲蓄的模式，行之有效多年，算起來起碼是四十多年的遊戲規則

。

的確，八十年代至今，總統換過多個，上台執政的政黨換了又換，連美聯儲的主席和班子，

都換了不知凡幾，但最終不可以隨便轉換的，是這個本質上的大難題，不因人的意志隨便轉移。



＊觀眾愈懶理，表演更賣力＊



顯然，大家都明白這一點，都明白政客們要做秀，表演一番之後，爭取選民的注意力和支持

，方便日後安排競選工程，但中間過程，大家便一於少理。

可世事偏偏就是這樣弔詭，台下觀眾不重視，叫人家台上表演的情何以堪？只能繼續更加賣

力，更加誇張的表演，務求大家都要記得有過他們出場，對不？



＊小心違約成真，連鎖反應為患＊



如此一來，就把原本看法篤定安全無事的一場表演，變為有點令人擔心了。是的，愈是臨近

所謂限期，談不攏的概率便加速上升。之所以說是所謂限期，其實沒有絕對，即使美國財長耶倫

本身，亦算不準究竟尚有多少銀兩可供應付，萬一觸及又如何，可以想像，談判之初，一定預算

了轉圜餘地，不是剛剛好。

問題是，日子一直拖，則終有一天，未及宣布的限期，都可以真的到來，屆時仍然無辦法取

得共識的話，美債技術違約便成了事實，之後一連串的連鎖反應，不難想像是加速加倍的影響市

場。



＊恒指日線圖，悲觀的調子＊



正因如此，君不見過去幾周，原來投資者在風險資上的拋售，相當克制，沒有太大的恐慌，

但愈臨近死線，大家都傾向明哲保身，不肯太重倉。

遠的不說，港股在３月中至今，原本恒指只在１９０００至２１０００之間徘徊，窄幅是窄

幅，成交是低，但總不成如今愈趨向下的樣子，如今的形態，任憑誰來看這幅日線圖，都是悲觀

的調子了。

當然，如今有了預期中的正常賽果，下一個要看的便回歸到美聯儲會否如期暫停加息，抑或

太數據為本，受制近排通脹數字，而繼續加息。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊登）



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