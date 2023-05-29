《套期保值－蕭猷華》恒指短線料反彈，上望１９５００點

《套期保值》恒生指數上星期走勢繼續向下，主要由於幾方面因素，人民幣下跌，４月內地

固定投資和工業生產值低於預期，製造業ＰＭＩ跌至５０盛衰分界線之下，市場擔心內地經濟增

長減速，人民幣兌美元跌穿七算，加上人民銀行未有調低ＬＰＲ利利率，內地股市持續出現沽售

壓力，上證綜合指數由５月９日的高位３４１８點，跌至上周五（２６日）最低的３１７９點。

此前，美國債務上限談判膠著，美國兩黨玩弄政治程序，各自爭取最佳政治本錢，遲遲未能

達成協議，雖然最終將會過關，但在談判過程中，市場有一些資金流向美元避險，美元轉強，對

港股也是負面因素。另一方面，美聯儲最重視的通脹指標，個人消費開支物價指數（ＰＣＥ），

４月為４﹒４％，高過預期的４﹒３％，核心ＰＣＥ為４﹒６％，高於預期４﹒７％，按月亦同

樣上升，美國２年期國債息率升近４﹒６％，加劇投資者對美聯儲進一步加息的預期。

港股今天可乘美股上周五反彈，恒指料高開，據報美國白宮和共和黨初步達成債務上限協議

，預期港股借勢反彈。展望後市，市場主題繼續圍繞美國經濟數據，美聯儲６月會否加息等，恒

指上望１９５００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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