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29/05/2023 08:58

《套期保值－蕭猷華》恒指短線料反彈，上望１９５００點

　　《套期保值》恒生指數上星期走勢繼續向下，主要由於幾方面因素，人民幣下跌，４月內地
固定投資和工業生產值低於預期，製造業ＰＭＩ跌至５０盛衰分界線之下，市場擔心內地經濟增
長減速，人民幣兌美元跌穿七算，加上人民銀行未有調低ＬＰＲ利利率，內地股市持續出現沽售
壓力，上證綜合指數由５月９日的高位３４１８點，跌至上周五（２６日）最低的３１７９點。
　　此前，美國債務上限談判膠著，美國兩黨玩弄政治程序，各自爭取最佳政治本錢，遲遲未能
達成協議，雖然最終將會過關，但在談判過程中，市場有一些資金流向美元避險，美元轉強，對
港股也是負面因素。另一方面，美聯儲最重視的通脹指標，個人消費開支物價指數（ＰＣＥ），
４月為４﹒４％，高過預期的４﹒３％，核心ＰＣＥ為４﹒６％，高於預期４﹒７％，按月亦同
樣上升，美國２年期國債息率升近４﹒６％，加劇投資者對美聯儲進一步加息的預期。
　　港股今天可乘美股上周五反彈，恒指料高開，據報美國白宮和共和黨初步達成債務上限協議
，預期港股借勢反彈。展望後市，市場主題繼續圍繞美國經濟數據，美聯儲６月會否加息等，恒
指上望１９５００點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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