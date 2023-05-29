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即市新聞

29/05/2023 09:23

恒指高開８０點報１８８２７，網易升７％，新奧能源跌５％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》上周五（２６日）紐約股市上揚。道指收升３２８點；納指收
升２７７點；標普５００收升５４點。全周計，道指累跌１％，納指累升２﹒５％，標普５００
累升０﹒３％。
　　美股周一（２９日）假期休市，本周只有４個交易日。市場繼續關注美國債務上限進展。白
宮與共和黨就債務上限問題，達成原則協議，有望避過歷史性違約，預計國會於本周三（３１日
）表決。
　　港股造好，恒生指數開報１８８２７，升８０點或０﹒４３％，主板成交３２﹒７２億元。
恒生中國企業指數報６３５９，升２６點或０﹒４２％。恒生科技指數報３７３５，升４４點或
１﹒２１％。
　　網易（０９９９９）現價升７﹒１３％，報１３９﹒８元，該股成交約３８萬股，涉資
５２３８萬元，盤中高見１３９﹒８元，最低見１３９﹒８元；申洲國際（０２３１３）升
５﹒３２％，報６５﹒３５元；百度（０９８８８）升５﹒０６％，報１２２﹒４元；中芯
（００９８１）升２﹒７７％，報２０元。
　　另外，新奧能源（０２６８８）逆市跌４﹒９８％，報９２﹒２元，該股成交約１１萬股，
涉資１０４９萬元，盤中高見９２﹒２元，最低見９２﹒２元；舜宇光學科技（０２３８２）跌
２﹒９５％，報７５﹒５５元。（ｋｙ）

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