恒指高開８０點報１８８２７，網易升７％，新奧能源跌５％

《經濟通通訊社２９日專訊》上周五（２６日）紐約股市上揚。道指收升３２８點；納指收

升２７７點；標普５００收升５４點。全周計，道指累跌１％，納指累升２﹒５％，標普５００

累升０﹒３％。

美股周一（２９日）假期休市，本周只有４個交易日。市場繼續關注美國債務上限進展。白

宮與共和黨就債務上限問題，達成原則協議，有望避過歷史性違約，預計國會於本周三（３１日

）表決。

港股造好，恒生指數開報１８８２７，升８０點或０﹒４３％，主板成交３２﹒７２億元。

恒生中國企業指數報６３５９，升２６點或０﹒４２％。恒生科技指數報３７３５，升４４點或

１﹒２１％。

網易（０９９９９）現價升７﹒１３％，報１３９﹒８元，該股成交約３８萬股，涉資

５２３８萬元，盤中高見１３９﹒８元，最低見１３９﹒８元；申洲國際（０２３１３）升

５﹒３２％，報６５﹒３５元；百度（０９８８８）升５﹒０６％，報１２２﹒４元；中芯

（００９８１）升２﹒７７％，報２０元。

另外，新奧能源（０２６８８）逆市跌４﹒９８％，報９２﹒２元，該股成交約１１萬股，

涉資１０４９萬元，盤中高見９２﹒２元，最低見９２﹒２元；舜宇光學科技（０２３８２）跌

２﹒９５％，報７５﹒５５元。（ｋｙ）

